Diana Buzoianu: „Nu acceptăm un guvern tehnocrat paravan pentru PSD”

Sursă: Realitatea PLUS

USR nu respinge varianta unui guvern tehnocrat, dar nu este de acord ca Executivul să aibă în subordine funcții date de PSD. Diana Buuoianu susține că partidul va decide dacă susține un astfel de guvern abia după ce se va concretiza varianta fianală.

„Vom avea o analiză în momentul în care va veni un scenariu punctual, pentru că guvernul tehnocrat e un guvern care poate să arate în 1000 de feluri.

Ce am spus noi este că un guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD, nu ajută românii în primul rând, și un guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine tot de la PSD, de la secretari de stat până la toate autoritățile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocrație.

Dar va trebui să analizăm, evident, ne vom uita la caz punctual guvernul tehnocrat poate să arate în 1000 de feluri.

Întrebată de problemele interne din USR, Diana Buzoianu, cea despre care s-a spus că i-ar putea lua locul lui Fritz dacă va fi declarat incompatibil, aceassta spune că este convinsă că actual șef al USR va câștiga procesul.”, a declarat Buzoianu.

„Dar eu sunt absolut ferm convinsă că domnul Dominic Fritz va câștiga în acest proces. M-am uitat și eu pe speță, mi se pare clar că nu ai cum să argumentezi că acolo a fost un conflict de interese.

În oricare dintre variante, sancțiunea nu cred că este incompatibilitatea cu funcția din intern. Eu am încredere că instanțele vor răspunde corect.”, a declarat Diana Buzoianu.