Washington și-a informat oficial aliații din NATO cu privire la reducerea contribuției militare. Europa, împinsă să preia mai mult din propria apărare

Sursă: UNN

Statele Unite au informat oficial aliații NATO că își vor reduce participarea la Modelul de Forțe al Alianței, structură care include inclusiv elemente ale forței de reacție rapidă.

Decizia a fost comunicată printr-un mesaj al Comandamentului European al SUA, fiind prezentată ca parte a unei ajustări strategice mai ample în cadrul politicii de apărare americane.

O schimbare de direcție în strategia SUA

Potrivit explicațiilor transmise de Washington, măsura este legată de noua strategie de apărare a Statelor Unite și de obiectivul unei „împărțiri echitabile a responsabilităților” între aliați.

Inițiativa este coordonată de Elbridge Colby, adjunct al secretarului american al Apărării pentru politici, și vizează consolidarea capacităților europene de apărare, astfel încât acestea să fie mai puțin dependente de sprijinul militar american.

Critici la adresa dependenței de SUA în cadrul NATO

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor aliate din Europa (SACEUR), a explicat că actualul model de funcționare al NATO a generat o dependență excesivă de resursele americane și a subliniat că această realitate trebuie modificată, scrie UNN .

Statele Unite așteaptă de la aliații europeni din NATO și de la Canada să își crească rapid numărul de aparate de zbor cu și fără pilot și de nave militare cu care vor contribui la planurile de apărare ale Alianței, pe măsură ce Washingtonul își retrage capacitățile în aceste domenii, a indicat miercuri generalul american.

Oficialul american a mai precizat că, în contextul riscului unor conflicte simultane în diferite regiuni ale lumii, Washingtonul este nevoit să își reorienteze o parte din resursele militare.

Presiune pentru creșterea contribuțiilor europene

În viziunea Pentagonului, statele europene și Canada dispun deja de capacitățile necesare pentru a-și întări propriile sisteme de apărare, fără o dependență critică de Statele Unite.

Accentul este pus în special pe dezvoltarea componentelor aeriene, atât cu echipaj uman, cât și fără pilot, dar și pe consolidarea capacităților navale ale Alianței.

„Aliații au intervenit deja. Națiunile au ocazia să demonstreze forță și angajament față de apărarea colectivă înainte de summitul NATO de la Ankara”, a declarat Grynkewich.

Discuții în cadrul NATO privind noile echilibre militare

Tema reducerii participării americane a fost deja discutată la nivelul structurilor NATO, în cadrul unei reuniuni desfășurate la sediul SHAPE din Mons, Belgia, la începutul lunii iunie.

Reprezentanții Alianței analizează modalități prin care capabilitățile militare ale Statelor Unite ar putea fi parțial înlocuite de contribuțiile europene, în cadrul noii arhitecturi de apărare.

Un model NATO „mai realist”, potrivit Washingtonului

Comandamentul European al SUA susține că actualizarea Modelului de Forțe va conduce la o structură de apărare mai realistă, adaptată noilor priorități strategice globale.

În această viziune, Europa ar urma să își asume un rol mai mare în propria securitate, în timp ce Statele Unite își redistribuie forțele în funcție de alte posibile teatre de operațiuni la nivel global.