Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus: „Tomac poate ajunge premier doar dacă Fritz pierde șefia USR”

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, afirmă că Eugen Tomac ar putea ajunge premier doar dacă Dominic Fritz pierde procesul de incompatibilitate cu ANI și este obligat să se retragă de la conducerea USR. În acest scenariu, spune jurnalistul, la șefia partidului ar putea fi instalat un lider apropiat de aripa pro‑Nicușor Dan, ceea ce ar deschide drumul pentru sprijinirea politică a lui Eugen Tomac în fruntea Guvernului.

Vineri, 5 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție decide dacă menține sentința prin care edilul Timișoarei, Dominic Fritz, este declarat incompatibil. Iar de acest verdict depinde și soarta lui Ilie Bolojan, crede Ion Cristoiu. „Avem două posibile decizii: dacă Înalta Curte respinge cererea, el rămâne incompatibil și nu mai poate deține funcții publice — nici primar, nici președinte de partid. Dacă va câștiga, Guvernul întârzie. El face parte dintr-o echipă. Dacă pierde, va fi înlocuit cu echipa lui Nicușor Dan. Veriga slabă este USR, nu PNL. PNL este în jurul lui Bolojan, a afirmat Ion Cristou, la Realitatea Plus.