După 21 de ore de discuții, vicepreședintele J. D. Vance, s‑a prezentat în fața presei americane, cu trăsăturile obosite, avându‑i alături pe Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a anunța eșecul negocierilor cu Iranul, după doar o zi petrecută la fața locului.

"Am avut un număr de discuții substanțiale cu iranienii", a spus J. D. Vance.

"Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că nu am reușit să ajungem la un acord. Și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran, mult mai mult decât pentru Statele Unite."

Vicepreședintele a apreciat că delegația americană fusese «destul de flexibilă» și «destul de conciliantă», însă Iranul nu dorea să se conformeze cererii centrale a Washingtonului. "Faptul este că trebuie să obținem un angajament clar din partea lor că nu vor încerca să se doteze cu o armă nucleară și că nu vor încerca nici să achiziționeze instrumentele care le-ar permite să obțină rapid arma nucleară", a precizat înaltul oficial american.

Afirmând că siturile de îmbogățire au fost distruse de forțele americane și israeliene, J. D. Vance evoca absența unui angajament fundamental «pe termen lung».

Întrebat de CNN ce condiţii a respins Iranul, Vance a răspuns: „Adevărul este că trebuie să vedem un angajament ferm din partea lor că nu vor urmări să obţină o armă nucleară şi că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să obţină rapid o astfel de armă.”

Trump a fost la curent cu derularea discuțiilor și solicitările Teheranului

Vicepreşedintele JD Vance a declarat că a discutat „în mod constant” cu preşedintele Donald Trump pe parcursul trilateralei din în Pakistan, dar și cu alţi înalţi oficiali americani, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul trezoreriei Scott Bessent şi amiralul Brad Cooper. „Am fost în permanenţă în legătură cu echipa, deoarece negociam cu bună-credinţă”, a concluzionat vicepreședintele înainte de decolare.