Macron și Peter Magyar, discuții la Paris: liderii vorbesc despre „o nouă eră” pentru Europa

Sursă: Agerpres

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat miercuri 'o nouă eră pentru Ungaria și Europa noastră', la primirea la Palatul Elysee a noului prim-ministru ungar, Peter Magyar, care a propus 'o cooperare mai strânsă' între Franța, Germania și țările central-europene din Grupul de la Vișegrad.

'Cu dumneavoastră, o nouă eră se deschide în Ungaria, dar și pentru Ungaria în Europa. Alegerea dumneavoastră a demonstrat angajamentul puternic al poporului ungar față de valorile Uniunii Europene', a declarat președintele francez, în timp ce și-a întâmpinat oaspetele la Palatul Elysee.



Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din aprilie din Ungaria împotriva naționalistului pro-rus Viktor Orban, care blocase o serie de inițiative ale UE, inclusiv cea privind sprijinul militar și financiar pentru Ucraina.



'Cetățenii ungari simt vântul primăverii și sunt foarte bucuros că și Europa îl simte', a adăugat Peter Magyar, care a mers deja în vizită în Polonia, Austria, Bruxelles și Berlin de la preluarea mandatului.





Prim-ministrul ungar a subliniat angajamentul său față de consolidarea cooperării dintre Franța, Germania și țările din Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă).



'Dorim să insuflăm o nouă viață acestei cooperări', a subliniat el, propunând 'să adăugam Franța și Germania' la întâlnirile în acest format.



Peter Magyar, la fel ca președintele francez, și-a exprimat dorința de a consolida relațiile bilaterale și l-a invitat pe Emmanuel Macron la Budapesta pe 23 octombrie pentru a marca 70 de ani de la revolta din 1956 împotriva regimului comunist ungar și a politicilor sale impuse de Uniunea Sovietică.



'Vom fi parteneri constructivi' în Europa, a afirmat el, promițând să consolideze statul de drept și 'să facă tot posibilul împotriva corupției' pentru a atrage investitori francezi și europeni.

Fonduri UE pentru Ungaria

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri deblocarea de fonduri de peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, care fuseseră blocate la Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban.



Cele două țări doresc 'să încheie un nou parteneriat strategic până la sfârșitul anului', în prelungirea Tratatului de Înțelegere și Prietenie din 1991, pentru 'a consolida cooperarea noastră în domeniul apărării, energiei nucleare, industriei, spațiului, agriculturii, luptei împotriva dezinformării și protejării democrațiilor noastre', a adăugat Macron.