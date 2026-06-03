Ce scrie presa din Germania despre afacerea de 5,7 miliarde de euro cu România. Rheinmetall o numește un succes uriaș

Acordul de apărare încheiat de România cu gigantul german Rheinmetall, evaluat la aproximativ 5,7 miliarde de euro, a atras atenția marilor publicații din Germania. Jurnaliștii germani descriu înțelegerea ca pe una dintre cele mai importante reușite comerciale ale companiei din ultimii ani și insistă asupra efectelor pe care proiectul le-ar putea avea atât pentru armata română, cât și pentru industria locală de apărare.

Publicațiile germane tratează contractul ca pe un moment de referință atât pentru compania germană, cât și pentru programul de modernizare a armatei române.

Programul vizează achiziția unui pachet amplu de echipamente militare, care cuprinde vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și nave. Conform informațiilor publicate în Germania, implementarea contractului este programată să înceapă în 2028, iar livrările ar urma să fie încheiate până în 2030.

Rheinmetall vorbește despre cel mai important contract extern din ultimii ani

Cotidianul Die Zeit scrie că grupul german consideră înțelegerea cu România drept cel mai mare succes internațional obținut în perioada recentă. Conform publicației, autoritățile române urmează să cumpere aproape 300 de vehicule de luptă, sisteme de apărare aeriană, muniție și patru nave militare.

Pe lângă livrarea efectivă a echipamentelor, Rheinmetall și-a anunțat intenția de a direcționa investiții de ordinul sutelor de milioane de euro către dezvoltarea industriei de apărare din România. Strategia companiei presupune extinderea producției pe plan local și transferul de tehnologie către partenerii români implicați în program.

Die Zeit evidențiază și impactul economic pe care proiectul l-ar putea avea. Potrivit publicației, implementarea contractului ar putea conduce la crearea a mii de locuri de muncă și ar putea implica peste 200 de subcontractori din România și din alte state europene.

Bild: Europa cumpără tot mai mult armament după războiul din Ucraina

Tabloidul german Bild plasează contractul semnat de România într-un context european mai larg, marcat de creșterea accelerată a investițiilor în domeniul apărării după invazia Rusiei în Ucraina.

Publicația notează că numeroase state europene și-au intensificat programele de înzestrare militară, ceea ce a generat o cerere tot mai mare pentru muniție, sisteme de apărare antiaeriană și vehicule blindate.

În analiza sa, Bild amintește că România a comandat vehicule Lynx, sisteme de apărare aeriană, muniție și nave militare. Totodată, publicația preia declarațiile directorului general al Rheinmetall, Armin Papperger, care a descris acordul drept un succes major pentru compania germană și o contribuție importantă la consolidarea securității europene.

Der Spiegel pune accent pe producția care va fi realizată în România

Revista Der Spiegel abordează acordul din perspectiva securității regionale și a eforturilor europene de întărire a capacităților de apărare.

Publicația subliniază că o parte semnificativă din producția aferentă contractului va fi realizată pe teritoriul României. În acest sens, Rheinmetall intenționează să dezvolte noi capacități industriale locale și să extindă colaborarea cu firme românești din industria de apărare.

Der Spiegel citează declarațiile șefului Cancelariei premierului României, Mihai Jurca, potrivit cărora mai mult de jumătate din producția aferentă programului va fi realizată în România sau în colaborare cu companii românești.

Componenta industrială este prezentată de publicația germană drept unul dintre cele mai importante avantaje ale acordului, având potențialul de a impulsiona dezvoltarea industriei naționale de apărare și de a genera noi oportunități de angajare.

România, printre statele care cer cele mai mari finanțări prin programul SAFE

Revista de specialitate Europäische Sicherheit & Technik (ES&T) oferă informații suplimentare despre structura financiară și tehnică a programului.

Potrivit publicației, România a solicitat finanțări de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE, fiind depășită doar de Polonia. Din totalul sumei, aproximativ 9,5 miliarde de euro sunt destinate modernizării armatei și infrastructurii militare.

ES&T arată că elementul central al contractului îl reprezintă achiziția a 298 de vehicule de luptă Lynx KF41. Valoarea estimată a acestei componente este de aproximativ 3,3 miliarde de euro.

Vehiculele vor fi fabricate prin Rheinmetall Automecanica, companie înființată în parteneriat cu producătorul român Automecanica Mediaș.

Ce conține pachetul militar de miliarde de euro

Pe lângă vehiculele blindate, acordul prevede achiziționarea a șapte sisteme de apărare antiaeriană Skynex, destinate interceptării dronelor, rachetelor și proiectilelor de artilerie.

Contractul include și două sisteme mobile Skyranger 35, precum și două sisteme Millennium, folosite pentru protejarea infrastructurii militare, a trupelor și a navelor.

Valoarea totală a componentei de apărare antiaeriană este estimată la aproximativ 982 de milioane de euro.

În cadrul aceluiași program, România intenționează să cumpere peste 400.000 de proiectile programabile AHEAD. Contractul aferent acestei achiziții este evaluat la aproximativ 450 de milioane de euro.

Pachetul mai cuprinde două nave maritime de patrulare și două ambarcațiuni de salvare pentru submarine, componentă evaluată la aproximativ 920 de milioane de euro.

Prin dimensiunea sa financiară și prin componenta industrială care urmează să fie dezvoltată pe plan local, acordul dintre România și Rheinmetall este prezentat de presa germană drept unul dintre cele mai importante proiecte de apărare aflate în desfășurare în Europa Centrală și de Est.