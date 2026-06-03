Cuba îl acuză pe Rubio că pregătește terenul pentru un război prin plantare de minciuni. ”El își arată adevărata față”

Sursă: Agerpres

Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, l-a acuzat miercuri pe secretarul de stat american Marco Rubio că a mințit în Senatul SUA, unde a afirmat că guvernul de la Havana sponsorizează terorismul și ajută spionajul rus și chinez, pentru a 'provoca o criză umanitară și a promova o intervenție militară' americană pe insulă.

Vorbind marți în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, Rubio a acuzat Cuba că 'sponsorizează terorismul' în țări din America Latină și că găzduiește pe teritoriul său instalații ale serviciilor de informații ruse și chineze.

'Cuba a sponsorizat terorismul și a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei', a argumentat Rubio, dând ca exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Națională (ELN), FARC și facțiunile lor disidente.

Secretarul de stat american a susținut de asemenea că insula cubaneză 'continuă să găzduiască un număr considerabil de instalații de spionaj pentru culegerea de informații de către China și Rusia'.

Replica diplomației cubaneze

Reacționând pe rețelele de socializare după aceste declarații, ministrul de externe cubanez, Bruno Rodriguez, a afirmat că Rubio 'nu are argumente în fața Congresului țării sale pentru a justifica impunerea acestei măsuri criminale', referindu-se la menținerea Cubei pe lista Statelor Unite cu țările despre care Washingtonul consideră că sponsorizează terorismul.

'El își arată adevărata față. Motivația sa politică și unicul său scop sunt clare: să asfixieze economia cubaneză prin toate mijloacele posibile, să provoace o criză umanitară și să promoveze o intervenție militară în Cuba', a adăugat șeful diplomației cubaneze, care a reproșat de asemenea Senatului american că i-a permis secretarului de stat Marco Rubio 'să mintă'.

După ce l-a capturat în ianuarie pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, Administrația președintelui american Donald Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică și socială din insulă, concomitent cu amenințări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea 'prelua controlul' asupra acestei țări.

Washingtonul și Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieșire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în țară pot fi decise doar de poporul cubanez și acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară