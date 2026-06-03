Trump confirmă cearta cu Netanyahu, dar susține că relația lor este excelentă: „Am fost puțin deranjat”

Sursă: Realitatea.net

Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri că a avut un schimb tensionat de replici cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, numindu-l „dus cu capul” într-o convorbire telefonică purtată luni, potrivit unui interviu acordat podcastului „Pod Force One”, difuzat pe YouTube.

„Nu aș spune că am fost supărat. Am fost puțin deranjat de faptul că se luptă constant cu Libanul”, a declarat Trump în fața jurnalistei Miranda Devine de la The New York Post. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a insistat că relația cu Netanyahu rămâne funcțională. „Îmi place foarte mult Bibi. Și lucrez foarte bine cu el”, a adăugat el.

Negocierile SUA-Iran, în impas din cauza conflictului cu Libanul

Atacurile israeliene în Liban au complicat semnificativ discuțiile de pace dintre Washington și Teheran. Iranul condiționează încheierea unui acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și desființarea programului său nuclear de încetarea operațiunilor israeliene împotriva Hezbollah.

Trump a recunoscut frustrarea față de riscul ca acest conflict să saboteze un acord mai amplu, însă s-a arătat optimist: „Cred că problema se va rezolva destul de repede.”

De asemenea, Trump a respins previziunile alarmiste privind prețul petrolului, susținând că un baril de 98 de dolari „nu este un preț mare de plătit” în raport cu amenințarea nucleară iraniană.

Blocada din Strâmtoarea Ormuz, posibil până în septembrie

Trump a avansat ipoteza că blocada navală americană din jurul Strâmtorii Ormuz ar putea rămâne în vigoare până la Ziua Muncii, pe 7 septembrie, ceea ce ar însemna o vară întreagă cu prețuri ridicate la carburanți și presiune suplimentară asupra republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

„Nu știu. Cred că ar putea fi închisă până după Ziua Muncii, dar cred că este puțin probabil”, a spus Trump, menținându-și tonul optimist și afirmând că discuțiile cu Iranul „evoluează rapid”.

Președintele american Donald Trump a avut marți o convorbire telefonică extrem de tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care l-a atacat verbal dur din cauza operațiunilor militare ale Israelului în Liban, relatează Axios, citând un oficial american.

„Ești nebun. Ai fi la închisoare dacă nu eram eu. Îți salvez pielea. Acum toată lumea te urăște. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.”

Președintele american era furios că mișcările militare israeliene riscau să saboteze eforturile diplomatice ale SUA în regiune. La un moment dat, Trump l-ar fi întrebat direct pe Netanyahu: „Ce naiba faci?”