Clint Eastwood se retrage oficial din cinematografie după 70 de ani de carieră. Legenda Hollywood-ului a împlinit 96 de ani

Sursă: Realitatea.net

Clint Eastwood, unul dintre cele mai mari nume din istoria cinematografiei mondiale, se retrage oficial din lumea filmului după o carieră care a durat mai bine de șapte decenii. Actorul și regizorul american, câștigător a patru premii Oscar, a împlinit 96 de ani pe 31 mai și lasă în urmă peste 70 de filme care au marcat generații întregi de spectatori.

Clint Eastwood a devenit cunoscut în anii ’60, odată cu serialul western „Rawhide”, însă adevărata consacrare a venit prin colaborarea cu regizorul Sergio Leone și celebra „trilogie a dolarilor”. Filmul „Cel Bun, Cel Rău și Cel Urât” avea să îl transforme într-un simbol al cinematografiei western și într-una dintre cele mai recognoscibile figuri de la Hollywood. În anii ’70, Eastwood a trecut și în spatele camerei, debutând ca regizor cu „Play Misty for Me”. De atunci, a construit una dintre cele mai apreciate cariere din industria filmului.

Filmele care i-au definit cariera

De-a lungul deceniilor, Clint Eastwood a regizat și interpretat roluri în producții devenite clasice, precum „Necruțătorul” („Unforgiven”), „O fată de milioane” („Million Dollar Baby”), „Gran Torino”, „Schimbul” („Changeling”), „Lunetistul american” („American Sniper”) sau „Curierul” („The Mule”).

Actorul a fost apreciat pentru faptul că nu s-a limitat la un singur gen cinematografic. A trecut cu ușurință de la western-uri la thrillere, drame romantice, filme de război sau producții biografice. În același timp, Eastwood a devenit cunoscut în industrie pentru stilul său eficient de lucru. De multe ori termina filmările înainte de termen și sub bugetul stabilit.

Fiul său a confirmat retragerea

Anunțul privind retragerea a fost confirmat de fiul său, Kyle Eastwood, muzician și compozitor care a colaborat la coloanele sonore ale mai multor filme regizate de tatăl său. Într-o înregistrare video devenită virală, Kyle Eastwood a declarat:

„Am multe amintiri frumoase lucrând cu el. Acum s-a retras, are 95 de ani. Dar am fost foarte norocos că am putut lucra alături de el la câteva filme. A fost o experiență extraordinară pentru mine.”

Ultima apariție a lui Clint Eastwood pe marele ecran a fost în „Cry Macho” (2021), iar ultimul film regizat de acesta este thrillerul juridic „Juror No 2” (2024), cu Nicholas Hoult și Toni Collette. Mai mulți actori celebri care au lucrat cu Eastwood au povestit în ultimii ani cum decurgeau filmările pe platourile sale. Laura Linney, care a colaborat cu acesta în mai multe producții, a explicat că regizorul evita să strige „acțiune” sau „tăiați”, obicei rămas din perioada western-urilor, când zgomotele puternice speriau caii.

„Am învățat o lecție neprețuită despre cum să te relaxezi la filmări”, a spus actrița.

Morgan Freeman l-a numit „regizorul preferat” cu care a lucrat vreodată, iar Hilary Swank a declarat că Eastwood „știe cum să creeze rapid o atmosferă confortabilă pentru toată lumea”. Și Meryl Streep a povestit că actorul-regizor a insistat ca ea să primească rolul principal din „Podurile din Madison County”, după ce studioul o considera „prea în vârstă” pentru personaj, deși avea exact vârsta din scenariu.

A ghidat cinci actori către premiile Oscar

De-a lungul carierei sale de regizor, Clint Eastwood a contribuit la câștigarea premiilor Oscar de către Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank și Morgan Freeman. Pentru mulți actori și cineaști de la Hollywood, Eastwood rămâne unul dintre ultimele mari simboluri ale epocii clasice a cinematografiei americane.