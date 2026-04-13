Accident cu victime pe Valea Oltului. Trei autoturisme, implicate. Unul dintre ele s-a răsturnat pe marginea unei căi ferate. O persoană, resuscitată

Accident pe Valea Oltului. Foto: ISU Vâlcea
Un grav accident rutier s-a produs, luni după-amiază, pe Valea Oltului, în judeţul Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, unul dintre acestea a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe marginea unei căi ferate. O persoană a fost descarcerată şi i se fac manevre de resuscitare. Circulaţia rutieră pe DN 7 este blocată în zona localităţii Tuţuleşti.

”Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în apropierea localităţii Tuţuleşti, judeţul Vâlcea, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, unul dintre ele fiind proiectat în afara carosabilului, lângă calea ferată. Traficul rutier este oprit în ambele direcţii şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 16:00”, transmite Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. 

Potrivit ISU Vâlcea, în urma accidentului o persoană a rămas încarcerată. Aceasta a fost scoasă din maşină şi se află în stop cardio-repirator, fiind preluată de echipajele medicale care îi fac manevre de resuscitare.
 
La accident intervin pompieri şi paramedici din cadrul Staţiei de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o autospecială de descarcerare, precum şi trei echipaje medicale aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 
 
Potrivit Poliţiei, o a doua persoană are, de asemenea, nevoie de îngrijiri medicale.
 
Poliţiştii recomandă şoferilor să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în zonă.