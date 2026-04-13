„Ne aşteptăm să continuăm contactele noastre extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei”, a afirmat Peskov, adăugând că Moscova „respectă alegerea făcută de poporul maghiar”, după rezultatele alegerilor parlamentare în urma cărora premierul Viktor Orbán a pierdut puterea, după 16 ani la conducere.

Kremlinul: „Va trebui să avem răbdare și să vedem ce se va întâmpla”

„Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmpla după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară. Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a precizat reprezentantul Kremlinului.

Pe de altă parte, Peskov a subliniat că schimbarea politică din Ungaria nu are legătură cu evoluţia războiului din Ucraina. „Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio conexiune aici”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat şi chestiunea sprijinului financiar european pentru Kiev, menţionând că decizia privind alocarea celor 90 de miliarde de euro pentru Ucraina va fi luată „în primul rând de Bruxelles”.

Finanţarea europeană destinată Ucrainei pentru anii 2026 şi 2027 a fost până acum blocată de poziţia guvernului condus de Viktor Orbán, notează sursa citată.