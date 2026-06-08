Doliu în folclorul românesc: o artistă celebră s-a stins din viață. Mesajul sfâșietor transmis de fiul cântăreței

Sursă: Realitatea.Net

Lumea muzicii populare românești traversează momente de profundă tristețe după dispariția uneia dintre cele mai apreciate interprete din zona Crișanei. Maria Haiduc, artistă care și-a dedicat întreaga viață promovării folclorului autentic, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani.

Anunțul decesului a fost făcut de fiul său, fostul fotbalist Marcel Pușcaș, care a publicat un mesaj emoționant în memoria mamei sale.

Maria Haiduc, o legendă a cântecului popular, a murit la 86 de ani

Considerată una dintre cele mai reprezentative voci ale folclorului bihorean, Maria Haiduc a lăsat în urmă o moștenire artistică impresionantă. Timp de aproape șapte decenii, interpreta a dus mai departe tradițiile și valorile muzicii populare românești, fiind iubită de generații întregi de români.

Cunoscută și sub numele de „doamna cântecului popular din Crișana”, artista a devenit un simbol al folclorului autentic și al respectului pentru tradițiile românești.

Vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții în mediul artistic și în rândul admiratorilor care au urmărit-o de-a lungul carierei sale.

Mesajul emoționant al lui Marcel Pușcaș după moartea mamei sale

Fiul artistei, Marcel Pușcaș, a transmis un mesaj plin de emoție, în care a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu mama sa și despre golul imens lăsat în urma plecării acesteia.

Acesta a descris-o drept o femeie puternică, optimistă și dedicată familiei, care și-a iubit profesia și a contribuit decisiv la promovarea culturii și tradițiilor românești.

În mesajul său, Marcel Pușcaș și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a primit de la mama sa de-a lungul vieții, mărturisind că aceasta i-a fost sprijin, mentor și model.

Cine a fost Maria Haiduc

Maria Haiduc s-a născut la Oradea, pe 29 septembrie 1939, și a descoperit de timpuriu dragostea pentru muzica populară. Prima sa apariție pe scenă a avut loc în anul 1955, moment care a marcat începutul unei cariere remarcabile.

De-a lungul anilor, artista a colaborat cu numeroși interpreți și orchestre de prestigiu, devenind o prezență constantă în spectacolele folclorice și în emisiunile dedicate tradițiilor românești difuzate de Televiziunea Română.

Prin repertoriul său autentic și stilul inconfundabil de interpretare, Maria Haiduc a contribuit la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al zonei Crișana, fiind apreciată atât de public, cât și de specialiștii din domeniu.

Artista lasă în urmă o carieră impresionantă, construită cu pasiune, muncă și respect pentru tradițiile românești, devenind una dintre figurile emblematice ale muzicii populare din vestul țării.