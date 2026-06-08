Doliu în folclorul românesc: o artistă celebră s-a stins din viață. Mesajul sfâșietor transmis de fiul cântăreței
Maria Haiduc
Lumea muzicii populare românești traversează momente de profundă tristețe după dispariția uneia dintre cele mai apreciate interprete din zona Crișanei. Maria Haiduc, artistă care și-a dedicat întreaga viață promovării folclorului autentic, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani.
Anunțul decesului a fost făcut de fiul său, fostul fotbalist Marcel Pușcaș, care a publicat un mesaj emoționant în memoria mamei sale.
Maria Haiduc, o legendă a cântecului popular, a murit la 86 de ani
Considerată una dintre cele mai reprezentative voci ale folclorului bihorean, Maria Haiduc a lăsat în urmă o moștenire artistică impresionantă. Timp de aproape șapte decenii, interpreta a dus mai departe tradițiile și valorile muzicii populare românești, fiind iubită de generații întregi de români.
Cunoscută și sub numele de „doamna cântecului popular din Crișana”, artista a devenit un simbol al folclorului autentic și al respectului pentru tradițiile românești.
Vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții în mediul artistic și în rândul admiratorilor care au urmărit-o de-a lungul carierei sale.
Mesajul emoționant al lui Marcel Pușcaș după moartea mamei sale
Fiul artistei, Marcel Pușcaș, a transmis un mesaj plin de emoție, în care a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu mama sa și despre golul imens lăsat în urma plecării acesteia.
Acesta a descris-o drept o femeie puternică, optimistă și dedicată familiei, care și-a iubit profesia și a contribuit decisiv la promovarea culturii și tradițiilor românești.
În mesajul său, Marcel Pușcaș și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a primit de la mama sa de-a lungul vieții, mărturisind că aceasta i-a fost sprijin, mentor și model.
Cine a fost Maria Haiduc
Maria Haiduc s-a născut la Oradea, pe 29 septembrie 1939, și a descoperit de timpuriu dragostea pentru muzica populară. Prima sa apariție pe scenă a avut loc în anul 1955, moment care a marcat începutul unei cariere remarcabile.
De-a lungul anilor, artista a colaborat cu numeroși interpreți și orchestre de prestigiu, devenind o prezență constantă în spectacolele folclorice și în emisiunile dedicate tradițiilor românești difuzate de Televiziunea Română.
Prin repertoriul său autentic și stilul inconfundabil de interpretare, Maria Haiduc a contribuit la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al zonei Crișana, fiind apreciată atât de public, cât și de specialiștii din domeniu.
Artista lasă în urmă o carieră impresionantă, construită cu pasiune, muncă și respect pentru tradițiile românești, devenind una dintre figurile emblematice ale muzicii populare din vestul țării.
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