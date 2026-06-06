Doliu în Câmpulung. Un membru marcant al comunității s-a stins din viață. Elena Lasconi: „nu te voi uita niciodată! ”

Comunitatea din Câmpulung este profund îndurerată după vestea morții lui Dragoș Emilian Nicolae, șeful Poliției Locale Câmpulung, care a încetat din viață în urma unei boli grave. Dispariția sa a fost primită cu șoc și tristețe de colegi, apropiați și locuitori ai municipiului, care îl descriu drept un profesionist implicat și un om dedicat serviciului public.

Dragoș Emilian Nicolae s-a stins după o perioadă dificilă de luptă cu boala, vestea fiind confirmată și transmisă în mediul local, unde au început să apară numeroase mesaje de condoleanțe.

O carieră dedicată ordinii publice

De-a lungul activității sale, Dragoș Emilian Nicolae a fost una dintre figurile cunoscute ale administrației locale din Câmpulung. În calitate de șef al Poliției Locale, acesta a coordonat activitatea instituției și a fost implicat în acțiuni legate de menținerea ordinii publice, siguranța cetățenilor și respectarea normelor locale.

În perioada în care a condus Poliția Locală, instituția a avut un rol important în gestionarea problemelor de trafic și a situațiilor specifice mediului urban, fiind prezentă constant în activitățile comunității.

Mesaje de condoleanțe din partea comunității

După anunțul decesului, în spațiul public au apărut numeroase reacții de regret. Colegi, reprezentanți ai instituțiilor locale și membri ai comunității au transmis mesaje în care au evocat profesionalismul, seriozitatea și implicarea sa constantă în viața orașului.

„Comunitatea pierde un om dedicat serviciului public, iar colegii pierd un profesionist respectat”, este mesajul transmis în mediul local de cei care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Mesajul primarului Elena Lasconi

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa oficială de Facebook, în care a vorbit despre lupta acestuia cu boala și despre rolul pe care l-a avut în comunitate.

„Pur și simplu nu îmi găsesc cuvintele.

Vestea că Dragoș s-a dus la îngeri m-a încremenit de durere. Nu vă puteți imagina cât și cum a luptat pentru viață. Mi-a spus că ar fi mâncat și pietre dacă ar fi știut că se face bine.

Dragoș Nicolae a iubit viața, a fost plin de viață. Un familist convins, un coleg extraordinar, un om de omenie. Ajuta pe toată lumea, uneori mă ruga să-i semnez un bilet de voie ca să ajute măicuțele de la mănăstire cu tăiatul lemnelor ca să nu le prindă iarna nepregătite.

A fost un om de bază în comunitate. A fost prezent, în prima linie la toate evenimentele. I-am spus zilele trecute "Dragoș, se apropie Zilele Câmpulungului, pe tine mă bazez". Doamne, îmi e așa de greu să scriu aceste cuvinte.... Mi-a spus plângând că sigur mă pot baza pe el.

Dragă Dragoș, nu te voi uita niciodată! Sunt sigură că acum știi cât de mulți oameni de te iubesc și cât de tare doare că nu mai ești lângă noi. Vei rămâne veșnic în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază!

Sincere condoleanțe familiei!

Dumnezeu să-l odihnească!”

Un gol în administrația locală

Dispariția lui Dragoș Emilian Nicolae lasă un gol în cadrul Poliției Locale Câmpulung și în administrația locală, unde era considerat un om implicat și prezent constant în activitățile comunității. Familia urmează să anunțe detaliile privind ceremonia de înmormântare.