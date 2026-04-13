Berbec

Pentru nativii din Berbec, săptămâna viitoare vine cu o intensitate emoțională accentuată, mai ales în relațiile apropiate. Conflictele care au fost amânate sau ignorate revin acum în prim-plan, cerând soluționare imediată. Este posibil ca tensiunile să izbucnească în discuții aprinse, însă tocmai această sinceritate brutală poate deveni cheia vindecării.

Universul îi susține pe Berbeci să-și exprime punctul de vedere fără teamă, dar și să învețe să asculte cu adevărat. Dincolo de orgoliu, există o șansă reală de reconectare și de redefinire a relațiilor pe baze mai sănătoase.

Rac

Racii vor simți din plin impactul unor conflicte legate de familie sau de trecut. Situații nerezolvate pot reapărea sub forma unor discuții sensibile, care ating puncte vulnerabile. Deși tendința naturală este de retragere, această perioadă îi împinge să confrunte direct ceea ce îi doare.

Energia astrală le oferă sprijin pentru a transforma aceste momente dificile în oportunități de eliberare emoțională. Acceptarea și iertarea devin instrumente esențiale pentru a depăși impasul și pentru a-și recâștiga liniștea interioară.

Balanță

Pentru Balanțe, conflictul apare acolo unde își doresc cel mai mult armonie: în relații. Fie că este vorba despre partenerul de viață sau despre colaborări profesionale, tensiunile mocnite ies la suprafață și cer clarificări.

Universul le oferă o lecție importantă: evitarea conflictului nu înseamnă rezolvarea lui. În această săptămână, Balanțele sunt încurajate să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă acest lucru creează disconfort temporar. Paradoxal, tocmai aceste discuții pot restabili echilibrul pe termen lung.

Capricorn

Capricornii se confruntă cu provocări majore în plan profesional, unde pot apărea neînțelegeri, conflicte de autoritate sau decizii tensionate. Este o perioadă în care responsabilitățile apasă mai greu ca de obicei, iar răbdarea este pusă la încercare.

Cu toate acestea, Universul le oferă claritate și determinare pentru a naviga aceste situații. Dacă reușesc să rămână ancorați în obiectivele lor și să nu reacționeze impulsiv, Capricornii pot transforma această criză într-un punct de cotitură favorabil în carieră.

Pești

Pentru Pești, conflictul nu este neapărat unul exterior, ci mai degrabă interior. Se pot simți prinși între dorințe contradictorii sau pot descoperi că anumite relații nu mai sunt aliniate cu valorile lor actuale.

Această stare de incertitudine poate genera tensiuni și în interacțiunile cu ceilalți, însă are rolul de a-i ghida spre adevăr. Universul le oferă intuiția necesară pentru a face alegeri corecte, chiar dacă acestea implică renunțări dureroase.

