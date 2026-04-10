Zodiile binecuvântate în săptămâna 11–17 aprilie

Astrologii anunță că Berbec, Gemeni, Leu, Săgetător și Pești sunt cele cinci semne care vor simți cel mai puternic influența pozitivă a astrelor după Paște. Pentru acești nativi, universul pare să alinieze toate planetele în favoarea lor, aducând schimbări majore pe toate planurile vieții.

Horoscop complet 11–17 aprilie 2026

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Protecție divină: DA

Este una dintre cele mai interesante perioade din an. Potențialul energetic și intelectual este activat la maximum, iar dorința de libertate și diversitate vă împinge să extindeți granițele cunoașterii de sine. Aceasta este o fază favorabilă pentru:

Învățarea a ceva nou

Modificarea atitudinii și aspectului personal

Încheierea de parteneriate strategice

Confruntarea deschisă cu dușmanii

Veți fi plini de vitalitate și creativitate, așa că nu ezitați să vă hazardați în proiecte îndrăznețe. Comunicarea este cheia succesului: participați la dialoguri, seminarii, plecați la drum și extindeți-vă cercul de cunoscuți. Unii nativi pot primi o moștenire, alții se pot căsători avantajos, iar alții vor încheia contracte extrem de profitabile. Toate acestea deschid noi oportunități pentru o viață prosperă.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Potențialul energetic este scăzut, așa că se recomandă odihnă suplimentară și mese la ore fixe. Atenție la tensiunea fizică: sunt posibile leziuni la nivelul genunchiului sau probleme cu coloana vertebrală. Imunitatea poate fi slăbită, manifestându-se prin oboseală cronică și lipsă de energie.

Dacă aveți afecțiuni urinare sau hepatice, aceasta este perioada ideală pentru măsuri preventive. În plan profesional, analizați-vă planurile cu atenție: cea mai mică greșeală de calcul poate afecta un întreg proiect. Nu încercați să faceți față problemelor singuri.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ritmul energiei astrale continuă dinamica săptămânii trecute, dar acum trebuie să sistematizați informațiile. Abilitățile de organizare a unui grup sunt activate, așa că nu vor exista sarcini imposibile pentru voi. Veți manifesta:

Perseverență și curaj

Carismă naturală

Capacitatea de a învinge concurenții bazându-vă pe intuiție

În certuri și dispute, veți putea „închide” orice adversar, obținând informațiile necesare și convingându-i să se retragă. Deși în comunicare puteți părea reci și detașați, în realitate simțiți nevoia să-i protejați pe cei din jur. Aveți încredere în intuiție – ea vă va ghida spre pașii corecți în această primăvară.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Veți acorda o atenție deosebită vouă și relațiilor cu ceilalți, modificând opiniile și teoria de relaționare după care ați funcționat până acum. Dacă plecați în vacanță, alegeți locuri lângă ape sau cu încărcătură spirituală, dar evitați distracțiile extreme.

Un mediu emoțional confortabil vă va garanta pacea minții. Comunicarea cu copiii, întâlnirile cu rudele și prietenii vă vor aduce multă bucurie. Prieteni vechi vă pot invita la evenimente – onorați aceste invitații, căci întâlnirile se vor petrece brusc și vor fi memorabile.

Leu (23 iulie – 22 august)

Protecție divină: DA

Începeți săptămâna într-o notă mai aspră, dar nu vă îngrijorați: lucrurile se îmbunătățesc constant. Profesia și poziția socială sunt sub lumina reflectoarelor – un nou loc de muncă sau o nouă funcție ar putea necesita cea mai mare parte a timpului vostru.

Un părinte poate avea nevoie de ajutorul vostru. Deși e mult de muncă, totul va merita pe termen lung dacă acționați original și în echipă. În plan medical, alimentația joacă un rol crucial: eliminați alimentele procesate și concentrați-vă pe calitate. Renunțarea la excese vă va proteja resursele organismului.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Știți intuitiv ce acțiuni să întreprindeți – sunteți propriul terapeut. Problema este să aveți încredere în această potrivire interioară. Socializarea este indicată, dar organizați-vă și un spațiu personal pentru retragere și analiză.

Puteți acorda mai mult timp copiilor sau propriului corp – fizic și psihologic. Inițial, ideea vă poate sâcâi, dar fiți blânzi și hotărâți în același timp. Faceți organizat ce trebuie.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

În viața personală, totul se rotește în jurul trecutului: amintiri, greșeli și bucurii. Este posibil să primiți știri de la o persoană de care v-ați despărțit și pentru care ați simțit cândva sentimente calde. Reconcilierile și certurile vor fi la inițiativa voastră.

Se formează noi amiciții, iar relațiile prietenoase pot evolua spre iubire. Casa va avea o atmosferă caldă, dar atenție: printre rude sau vecini pot apărea persoane care răspândesc bârfe.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Dacă nu ridicați banul la cel mai înalt ideal, săptămâna va fi liniștită în viața de familie. Dacă relația pare prea calmă, aruncați „lemn pe foc” cu surprize frumoase pentru partener. O nouă relație este puțin probabilă, dar revenirea fostelor sentimente este completă.

Este un timp bun pentru educația copiilor, teatru, concerte sau creații cu orientare spirituală. Părinților și educatorilor le va fi mai ușor să dezvolte abilitățile intelectuale și creative ale elevilor.

Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Protecție divină: DA

Energia vă este împărțită în mai multe direcții. Amânați întâlnirile cu impact financiar semnificativ. Fiți prevăzător în a urma sfaturi din exterior – chiar și membrii familiei vă pot îndruma pe o cale eronată.

Nu purtați cardul de economii cu voi. Cumpărăturile nu sunt cea mai bună variantă acum. Cel mai indicat este să faceți lucruri pentru propria persoană.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Perioada favorizează avansul în afaceri, întâlnirile importante și tranzacțiile financiare. Veți crea o bază bună pentru viitor și veți stabiliza situația la locul de muncă. Totuși, evitați individualismul și egoismul – acestea pot provoca rezistența altora.

Sunt posibile pierderi financiare și achiziții nereușite. Nu este indicat să vă lansați în tranzacții imobiliare sau să faceți împrumuturi garantate cu bunuri imobile.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Pot apărea factori neplanificați care vă vor încetini activitățile. Prietenii sau rudele apropiate pot avea nevoie de suport, așa că veți lupta pe mai multe fronturi. Primele trei zile sunteți predispuși la melancolie – perioada nu este favorabilă pentru contracte pe termen lung sau călătorii de afaceri.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Protecție divină: DA

În viața personală vă așteaptă evenimente furtunoase. Inimile singuratice au șanse mari să întâlnească pe cineva interesant, cel mai probabil în concediu. Evenimentele se pot mișca foarte repede – dacă nu doriți o relație serioasă, luați măsuri pentru a nu jigni pe cineva.

Profesional, la mijlocul săptămânii lucrurile se vor regla. Cariera va începe să se dezvolte activ după sărbători, iar rezultatele concrete nu vor întârzia să apară. Este un moment strategic favorabil pentru negocieri și cooperare.