Dormitul până la ore târzii

Dormitul până la ore târzii ne poate da peste cap ritmul intern al organismului, la fel de mult ca și culcatul la ore nepotrivite din noapte.

„Întunericul din timpul iernii oferă organismului nostru permisiunea de a hiberna, și acesta este un răspuns biologic normal. Dar a păstra acest obicei și primăvara înseamnă a pierde lumina dimineții, care crește nivelul de serotonină și poate îmbunătăți dispoziția și energia”, spune experta Hillary Pilotto, conform realsimple.com.

Orele întregi petrecute în casă

Iarna este destul de normal să încercăm să rămânem în casă pe cât mai mult posibil. Însă, primăvara, vremea este mult mai frumoasă, iar dacă petrecem zile întregi fără să ieșim, vom începe să ne simțim izolați și deconectați de la lumea din jur.

Consumul exagerat de cafea

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume și are și diverse efecte benefice pentru organism în unele situații. Însă, lucrurile se schimbă atunci când este consumată în exces. Mai ales dacă avem probleme cu somnul, trebuie să renunțăm la cafea pe cât mai mult posibil.

Evitarea exercițiilor fizice

Indiferent de cât de sănătoasă ar fi dieta noastră, dacă nu avem un stil de viață activ, tot nu ne va fi de folos. Din acest motiv, mai ales odată ce se va încălzi vremea, trebuie să ne convingem să nu mai ignorăm exercițiile fizice.

Mâncarea

În ziua de astăzi, este foarte simplu să comandăm orice fel de preparat dorim, de la oricare restaurant din orașul nostru. Însă, este important să încercăm să gătim mai des, pentru a ști precis ce și cât mâncăm. În plus, gătitul în casă ne va ajuta să economisim și bani.