Deși o alimentație variată este esențială pentru menținerea sănătății, un studiu recent sugerează că un meniu repetitiv ar putea fi mai eficient pentru persoanele care vor să slăbească. Atâta timp cât mesele sunt echilibrate din punct de vedere nutrițional, repetarea acestora poate sprijini pierderea în greutate mai bine decât o dietă diversificată, potrivit Science Alert.

Autorul principal al cercetării, Charlotte Hagerman, psiholog la Universitatea Drexel, explică faptul că menținerea unui regim alimentar sănătos în prezent presupune mult efort și autocontrol. În schimb, stabilirea unor rutine alimentare poate simplifica acest proces și poate transforma alegerile sănătoase în obiceiuri aproape automate.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat jurnalele alimentare a 112 adulți supraponderali sau obezi, implicați într-un program structurat de slăbire.

Rezultatele au arătat că, în primele 12 săptămâni, participanții care au consumat aceleași mese și au menținut un aport caloric constant au slăbit mai mult decât cei care au variat frecvent alimentele sau au avut fluctuații semnificative de calorii.

Ce arata studiile

Concret, cei care au urmat o rutină alimentară au pierdut, în medie, 5,9% din greutatea corporală, comparativ cu 4,3% în cazul celor cu o dietă diversificată. Chiar dacă diferența pare redusă, ea poate deveni relevantă pe termen lung, dacă rezultatele sunt menținute.

Mai mult, cercetătorii au observat că fiecare variație de aproximativ 100 de calorii în dieta zilnică a fost asociată cu o scădere de 0,6% a eficienței în pierderea în greutate, potrivit unui raport publicat în revista Health Psychology.

Concluziile indică faptul că multitudinea de opțiuni alimentare din mediul actual poate îngreuna procesul de slăbire. Hagerman subliniază că, într-un context ideal, diversitatea ar fi de dorit, însă realitatea modernă face ca o dietă mai simplă și repetitivă să fie uneori mai ușor de urmat și mai eficientă.

În plus, o alimentație foarte variată, chiar și sănătoasă, implică mai multe decizii zilnice și calcule legate de calorii, ceea ce poate complica respectarea regimului, spre deosebire de mesele standardizate, deja bine definite din punct de vedere caloric.