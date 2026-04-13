Netanyahu, avertisment de coșmar: „Ne apropiem de pericolul unui război nuclear. Am prevăzut amenințarea unui atac din Liban”

Benjamin Netanyahu
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul a prevăzut amenințarea unei invazii din partea Hezbollah. Acesta a adăugat că războiul continuă, inclusiv în interiorul Libanului. Declarațiile acestuia au fost făcute în timpul unei vizite în sudul țării, prima de la începutul războiului. 

„Aici se simte un spirit minunat, o voință de luptă, iar ei se luptă între ei, războiul continuă, inclusiv în interiorul liniei de securitate din Liban, unde am ajuns înainte de răsărit.

Ceea ce observăm este că am prevăzut amenințarea unui atac din Liban, în special asupra acestei linii de securitate, pericolul... ne apropiem de pericolul unui război nuclear. Ne ocupăm și de baraj, dar mai sunt încă multe de făcut. Am făcut o treabă uriașă și am obținut rezultate extraordinare.”, a declarat Benjamin Netanyahu.