Centrul Infotrafic din cadrul Poliția Română precizează că, pe sensul opus al DN 1, s-au format coloane de mașini în stațiunea Bușteni și între localitățile Breaza și Comarnic.

Pe DN 7, valorile de trafic sunt ridicate în mai multe puncte, printre care Lazaret, Căciulata, Bujoreni și Dedulești, pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile anunță că echipaje de poliție sunt prezente în zonele aglomerate, în special pe Valea Prahovei și pe principalele artere din țară, pentru a fluidiza circulația.

În contextul revenirii din minivacanța de Paște, șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță mai mare între vehicule, să evite depășirile riscante și să își planifice traseul din timp, inclusiv prin alegerea unor rute alternative. De asemenea, conducătorii auto trebuie să semnalizeze orice schimbare de direcție, să manifeste respect față de ceilalți participanți la trafic și, pe autostrăzi, să acorde prioritate la ieșirea din spațiile de servicii. În cazul în care o coloană încetinește sau se oprește brusc, este recomandată folosirea luminilor de avarie.

Polițiștii atrag atenția că banda de urgență nu trebuie folosită sau ocupată fără motiv justificat.

Pentru evitarea aglomerației de pe DN 1, Infotrafic recomandă mai multe variante ocolitoare, precum: București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov; București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov; București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov sau București – Târgoviște – DN 71 – Sinaia.