Zeci de pasageri au rămas blocați pe aeroportul Linate din Milano, iar unii dintre ei ar fi leșinat sau ar fi avut stări de rău din cauza căldurii și a timpului îndelungat de așteptare la controlul de frontieră.

Aproximativ 100 de pasageri ai unui zbor operat de o companie aeriană britanică au fost nevoiți să aștepte circa trei ore la verificările de frontieră, în contextul noilor proceduri de intrare în spațiul Schengen. Din cauza întârzierilor, avionul spre Manchester a decolat fără toți pasagerii la bord, fiind ulterior nevoit să plece pentru a nu bloca pista.

Mai mulți călători au reclamat condițiile din aeroport, susținând că au fost lăsați în urmă după ore întregi de așteptare și lipsă de informații. Unii au descris situația drept „inacceptabilă”, acuzând compania aeriană de organizare defectuoasă.

Blocajele s-au format pe fondul implementării unor noi reguli de control la frontiera Schengen, care includ înregistrarea datelor biometrice, parte a unui sistem electronic ce înlocuiește ștampilarea pașapoartelor.