Cel puțin patru reacții a avut Musk duminică seară, imediat după anunțarea rezultatelor din Ungaria. Într-un prim mesaj publicat pe platforma sa X, el a răspuns unei postări a lui Alex Soros, fiul miliardarului George Soros, scriind: „Organizația Soros a preluat Ungaria.”

Ulterior, Musk a revenit cu alte mesaje în care a comentat modul în care Orban a gestionat tranziția de putere. El a apreciat că liderul maghiar nu poate fi numit un autoritar, având în vedere că a acceptat înfrângerea și a cedat funcția „în liniște și fără conflicte”.

Totodată, Musk a remarcat că printre cei care au salutat victoria lui Peter Magyar se numără Alex Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Uniunea Europeană, concluzionând că acest fapt „ar trebui să spună totul”.