„Nu susținem blocada”, a declarat Starmer pentru BBC Radio 5 Live, subliniind că prioritatea guvernului britanic este menținerea liberei circulații în zonă, vitală pentru comerțul mondial.

Keir Starmer: „Nu susținem blocada”

„Este crucial să redeschidem Strâmtoarea și să o menținem complet deschisă. Toate eforturile noastre din ultimii ani s-au concentrat asupra acestui obiectiv și vom continua în această direcție”, a adăugat premierul.

Șeful guvernului britanic a amintit și de prezența militară a Regatului Unit în regiune, fără a oferi detalii operative, precizând însă că scopul acesteia este exclusiv menținerea accesului liber pe ruta maritimă.

Anunțul Londrei vine în contextul în care Statele Unite au comunicat intenția de a impune o blocadă asupra traficului maritim legat de Iran, prin intermediul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Potrivit comunicatului american, măsura se va aplica „tuturor navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv cele din Golful Persic și Golful Oman”.

Navele care doar tranzitează Strâmtoarea Ormuz fără a avea legătură directă cu porturile iraniene nu vor fi afectate de restricții, au precizat autoritățile americane.

Decizia Londrei evidențiază o diferență notabilă de poziție față de Washington în privința gestionării tensiunilor cu Teheranul, tensiuni care au escaladat în ultimele luni pe fondul disputelor legate de comerțul maritim și programul nuclear iranian.