Într-o ironie a sorții, Peter Magyar avea în copilărie un poster cu Viktor Orban, care era pe atunci o figură marcantă a mișcării democratice dintr-un stat care tocmai se eliberase de regimul comunist. Acum, politicanul de 45 de ani a reușit să încheie era lui Viktor Orban, după 16 ani la cârma țării.

„Nu am câștigat la o diferență mică, ci una mare, una foarte, foarte mare. Împreună am schimbat regimul lui Orban, împreună am eliberat Ungaria, ne-am luat țara înapoi.”, a declarat Peter Magyar.

Peter Magyar a făcut parte din partidul lui Viktor Orban până în anul 2024, pe care l-a părăsit în urma unui scandal politic care i-a și adus notorietate.

La acel moment, s-a aflat că guvernul Orban a grațiat un bărbat condamnat pentru că ajutase la mușamalizarea unui scandal de abuz sexual într-un centru de plasament pentru copii.

În consecință, soția lui Peter Magyar, care era o figură marcantă a partidului Fidesz și președinta Ungariei și-au dat demisia. A doua zi, viitorul oponent al lui Viktor Orban, a acordat un interviu în care a rupt legăturile cu partidul Fidesz și a acuzat guvernul de corupție sistemică.

„Indiferent cine era soția mea, indiferent ce funcții dețineam, cei care mă cunosc, și mulți oameni mă cunosc și cunosc și eu mulți din sistem, au știut întotdeauna că sunt un element esențial. Desigur, n-am arătat niciodată asta în afara acestor cercuri politice. Dar în sinea mea eram critic în privința multor probleme.”, a declarat Peter Magyar.

În anul 2024, după scandalul de la vârful puterii din Ungaria, Peter Magyar a înființat Tisza, cu care a și obținut 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European. Campania sa a fost alimentată de nemulțumirea opiniei publice față de corupție, de deturnarea a miliarde de euro din fondurile UE și de îngrijorarea legată de creșterea economică lentă a Budapestei.

În timp ce Viktor Orban și Bruxelles-ul s-au aflat constant în tensiuni în ultimii ani, Peter Magyar a promis că va îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană. În paralel, acesta a evitat subiecte sensibile precum interzicerea paradei Budapest Pride sau războiul din Ucraina.