Incidentul s-a petrecut în jurul orei 07:30, când plutonierul Palade Marian și agentul de poliție Denis Purcel au observat un fum gros și negru ieșind dintr-o casă. Cei doi au oprit imediat autospeciala și au apelat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția pompierilor.

În scurt timp, situația s-a agravat: un geam s-a spart, iar flăcările s-au extins rapid la întreaga locuință. Fără să ezite, jandarmul a sărit gardul proprietății, a intrat în curte și a pătruns în interiorul casei, unde a găsit o femeie conștientă, dar puternic afectată de șoc.

Femeia a fost scoasă la timp din locuința cuprinsă de incendiu, înainte ca flăcările să o pună în pericol. Ea a fost preluată ulterior de echipajul de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Până la sosirea pompierilor, cei doi agenți au asigurat zona și au ajutat la limitarea perimetrului de intervenție.

Autoritățile urmează să stabilească, în urma unei anchete, cauza izbucnirii incendiului.