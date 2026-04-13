Fermierii români solicită sprijin urgent din partea autorităților europene, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat că România riscă să piardă până la 3 milioane de hectare de teren agricol.

O asemenea pierdere ar putea duce la o criză alimentară internă, cu efecte directe asupra prețurilor și disponibilității produselor de bază, precum uleiul, pâinea și alte alimente esențiale.

Ministrul Barbu atrage atenția că, în acest scenariu, aproximativ 250.000 de persoane ar putea rămâne fără loc de muncă, iar țara ar putea pierde circa 600 de milioane de euro din fonduri europene. „Sunt sume uriașe, de aceea avem nevoie de un sprijin rapid și eficient din partea Bruxelles-ului”, a declarat oficialul.

Florin Barbu a propus totodată instituirea unui mecanism prin care fermierii să fie scutiți de plata TVA și a accizelor la motorină, motivând că costurile de producție au crescut considerabil, iar competitivitatea fermelor românești este tot mai scăzută.

Și europarlamentarul Luis Lazarus a transmis un apel similar către Comisia Europeană, subliniind problemele majore din lanțul de distribuție al produselor lactate. „De la poarta fermei laptele pleacă cu 1,50 lei, dar la raft ajunge la peste 10 lei. Diferențele sunt enorme, iar fermierii nu se mai pot susține singuri”, a declarat Lazarus.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat Guvernul pentru lipsa de implicare în această situație și a cerut măsuri urgente. „Este nevoie rapid de finanțare și de o strategie clară pentru salvarea agriculturii românești”, a afirmat Grindeanu.

Situația rămâne tensionată, în condițiile în care fermierii anunță că vor continua demersurile la nivel european pentru a obține sprijin financiar și legislativ.