Un nou val de concedieri amenință piața muncii din România, în contextul în care tot mai multe companii din sectoare-cheie anunță reduceri de personal. Problemele sunt generate în principal de costurile tot mai ridicate și de scăderea activității economice în anumite domenii.

În industria auto, specialiștii vorbesc despre programe de plecări voluntare, semn că firmele încearcă să gestioneze o scădere de producție fără concedieri directe, dar efectul ar putea fi același: mii de angajați își pot pierde locurile de muncă în următoarele luni.

Situația este și mai gravă în industria chimică. La combinatul Azomureș, sindicaliștii avertizează că peste 2.000 de persoane riscă să rămână fără slujbe, din cauza costurilor foarte mari la energie, care fac activitatea nerentabilă.

Economiștii explică că firmele sunt nevoite să reducă cheltuielile pentru a rezista în această perioadă dificilă. Din păcate, pentru mulți angajați, aceste măsuri înseamnă pierderea locului de muncă într-un context deja tensionat.

Potrivit analiștilor, valul de concedieri ar putea continua și în următoarele luni, dacă nu apar măsuri de sprijin sau reduceri de costuri în sectoarele energofage și industriale.