Sărbătoare în mijlocul comunității: „Tradiție și bucurie la Bucium-Poieni”

Duminică, 12 aprilie, de la ora 12:30, comunitatea din Bucium s-a adunat la evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și atmosferei specifice Paștelui.

Atmosfera a fost completată de hore, cântece și activități tradiționale, toate desfășurate în jurul unuia dintre cele mai vechi obiceiuri din zonă.

„Sulița”, tradiția din Joia Mare și concursul din prima zi de Paște

Primarul comunei Bucium, Cornel Napău, a explicat că obiceiul este unul vechi de sute de ani și are rădăcini puternice în viața comunității locale.

„Este un obicei foarte vechi, pe care îl știm din copilărie. La noi, în Joia Mare se ridică această suliță, iar în prima zi de Paște organizăm concursul de suit pe suliță. Este un obicei aproape unic în Apuseni, iar la Bucium s-a păstrat și s-a transformat într-un concurs”, a explicat acesta.

În forma sa actuală, „Sulița” a devenit un concurs spectaculos de îndemânare și curaj, păstrând însă simbolistica veche a comunității.

Obiceiul flăcăilor: maturitate, afirmare și tradiție

În tradiția locală, sulița era ridicată de flăcăi – tinerii necăsătoriți ai satului. Participarea la acest moment avea multiple semnificații sociale: era o formă de afirmare în comunitate, un pas simbolic spre maturitate și o ocazie de a se face remarcați în fața fetelor și a întregului sat.

De-a lungul timpului, obiceiul a rămas un punct important al identității locale, păstrând legătura dintre generații.

Astăzi este Sâmbăta Mare. Care sunt tradițiile religioase și datinile legate de ajunul Paștelui?

Origini și interpretări: între tradiție și istorie

Obiceiul „Suliței” este înconjurat și de interpretări etnografice care sugerează posibile legături simbolice cu memoria celor dispăruți, în special a tinerilor. În unele lecturi, astfel de ritualuri pascale ar păstra urme ale unor practici mai vechi, în care comemorarea morții se împletea cu ideea de renaștere și viață.

Există și teorii locale privind originea obiceiului. Localnicul Ovidiu Bolunduț a explicat că tradiția ar putea avea influențe istorice:

„Sulița este de pe vremuri adusă de strămoșii noștri care au făcut armata în imperiul Austro-Ungar. Au preluat de acolo această sărbătoare cu sulița.”

Atmosferă de sărbătoare: muzică, dans și jocuri tradiționale

Evenimentul de la Bucium-Poieni nu s-a limitat doar la obiceiul „Suliței”. Programul a inclus momente artistice și activități tradiționale care au adus împreună întreaga comunitate.

Printre acestea s-au numărat „Hora Unirii”, un concurs de ciocnit ouă, dar și momentul spectaculos al urcatului pe suliță, desfășurat în târgul din localitate.

Unul dintre punctele centrale ale zilei a fost „Tradiția suliței la biserică”, considerat momentul simbolic al evenimentului.

Invitați speciali și spectacol folcloric

Atmosfera a fost completată de prezența unor invitați speciali și ansambluri folclorice.

Prin toate aceste momente, Bucium-Poieni își reafirmă identitatea culturală, păstrând vii tradițiile care transformă fiecare Paște într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște. Tradițiile pe care mulți le-au uitat sau nu le mai respectă