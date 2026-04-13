Situația politică din coaliția de guvernare se tensionează tot mai mult, iar guvernul condus de Ilie Bolojan se află în pragul unei crize majore.

Potrivit surselor Realitatea Plus, Partidul Social Democrat urmează să se întrunească, în mai puțin de o săptămână, într-o ședință internă decisivă pentru a stabili dacă va rămâne în actuala formulă de guvernare sau dacă va trece în opoziție.

În contextul acestor frământări, președintele Nicușor Dan va convoca, în următoarele zile, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din coaliție, pentru discuții considerate esențiale pentru stabilitatea guvernului.

În ultima sa declarație de presă, șeful statului a precizat că va face tot ce îi stă în putință pentru a menține coaliția unită, însă a evitat să răspundă clar dacă îl va mai sprijini pe premierul Ilie Bolojan.

Tensiunile cresc și pe fondul unei moțiuni de cenzură pregătite de opoziția parlamentară, ce ar urma să fie depusă imediat după perioada sărbătorilor. Rămâne de văzut dacă nemulțumirile apărute în rândul social-democraților vor influența votul asupra moțiunii și dacă aceste divergențe vor duce la destrămarea actualei coaliții de guvernare.