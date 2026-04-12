Potrivit lui Ion Cristoiu, ruptura dintre președinte și premier s-a adâncit după numirea șefilor de servicii, pe care atât oamenii din tabăra lui Bolojan, cât și numeroși foști susținători ai lui Nicușor Dan au perceput-o ca pe o concesie de neacceptat făcută PSD.

"Nicușor Dan este acuzat nu că a impus o listă de procurori aleși de el – ceea ce, așa și este, este – ci că a semnat o listă trimisă de Radu Marinescu, ministrul Justiției, deci de PSD.

Dincolo de ridicolul acestei chestiuni, trebuie observat că țelul scandalului este punerea la zid a lui Nicușor Dan ca fiind PSD-ist, că ar fi sub influența PSD.

De fapt, chiar și războiul așa-zis, un război cu procurorii, este undeva manipulat din umbră de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan ar fi apelat la ajutorul rețelei pentru ca Nicușor Dan să se opună plecării sale din funcția de premier, așa cum cere PSD. Într-un fel, băieții s-au demascat", a comentat Ion Cristoiu, pentru Gândul..