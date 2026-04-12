În tradiția populară, dimineața de Paște trebuie întâmpinată treaz, pentru că se crede că cine doarme la răsăritul acestei zile va rămâne lipsit de energie tot anul.

Tot astăzi există o regulă importantă: nu se lucrează. Sunt evitate treburile casnice precum spălatul, călcatul, măturatul sau orice fel de curățenie.

Ce este bine să faci în prima zi de Paște

Ritualul dimineții include spălatul pe față cu apă neîncepută, pusă într-un vas nou, în care se așază un ou roșu, un ou alb, un bănuț de argint și un fir de iarbă verde. Fiecare element are o semnificație legată de sănătate, purificare, prosperitate și spor.

Tot în această zi se obișnuiește să porți măcar o piesă vestimentară nouă, ca simbol al înnoirii și al curățirii sufletești odată cu sărbătoarea Învierii.

Înainte de orice preparat de pe masa festivă, se gustă Paștile – anafura stropită cu vin, sfințită în noaptea de Înviere.

La masa de Paște, ciocnitul ouălor rămâne cel mai cunoscut obicei. Salutul este „Hristos a înviat!”, iar răspunsul „Adevărat a înviat!”. Tradiția spune că cei care ciocnesc ouă împreună se vor revedea și în lumea de dincolo.