Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște. Tradițiile pe care mulți le-au uitat sau nu le mai respectă

Ouă de Paste
Ouă de Paste

Prima zi de Paște rămâne un moment de sărbătoare și reflecție, în care tradițiile și credințele populare continuă să fie invocate, chiar dacă nu mai sunt respectate întotdeauna întru totul. Pentru mulți, ele încă dau sens acestei zile și aduc un plus de simbolism în viața de zi cu zi.

În tradiția populară, dimineața de Paște trebuie întâmpinată treaz, pentru că se crede că cine doarme la răsăritul acestei zile va rămâne lipsit de energie tot anul.

Tot astăzi există o regulă importantă: nu se lucrează. Sunt evitate treburile casnice precum spălatul, călcatul, măturatul sau orice fel de curățenie.

Ce este bine să faci în prima zi de Paște

Ritualul dimineții include spălatul pe față cu apă neîncepută, pusă într-un vas nou, în care se așază un ou roșu, un ou alb, un bănuț de argint și un fir de iarbă verde. Fiecare element are o semnificație legată de sănătate, purificare, prosperitate și spor.

Tot în această zi se obișnuiește să porți măcar o piesă vestimentară nouă, ca simbol al înnoirii și al curățirii sufletești odată cu sărbătoarea Învierii.

Înainte de orice preparat de pe masa festivă, se gustă Paștile – anafura stropită cu vin, sfințită în noaptea de Înviere.

La masa de Paște, ciocnitul ouălor rămâne cel mai cunoscut obicei. Salutul este „Hristos a înviat!”, iar răspunsul „Adevărat a înviat!”. Tradiția spune că cei care ciocnesc ouă împreună se vor revedea și în lumea de dincolo.

 