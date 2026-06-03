Top șase zodii care au o inteligență ieșită din comun. Atrag succesul și transformă orice obstacol în oportunitate

Sursă: Realitatea.Net

Unele zodii par să aibă un avantaj natural atunci când vine vorba de inteligență, comunicare și capacitatea de a se descurca în orice situație. Îndrăznețe, rapide în gândire și mereu cu o soluție la îndemână, aceste semne reușesc să iasă în evidență și să obțină ceea ce își propun. Iată care sunt cele mai inteligente zodii, potrivit astrologilor.

1.Gemeni

V-ați fi gândit? Acest semn se mișcă rapid, face cu ușurință toate conexiunile, de aceea specialiștii îl clasează pe locul 1 în topul zodiilor inteligente. Acest semn de aer este un burete informațional. Se informează din multe surse și dispune de multe soluții. Au dexteritate mintală, abilitatea de a accesa mai multe soluții, sunt vizionari, filtrează în timp real cea mai bună variantă.

Ryan Marquardt spune că Gemenii sunt cameleonii zodiacului. Nu au doar inteligența proprie, ci pot mima inclusiv inteligența celorlalți.

Alunecoși și în permanență doi, nu știi cu care Geamăn ai avut de-a face. Cert este că sunt uniți și se apară întotdeauna unul pe celălalt. E greu să-l faci vreodată să recunoască o greșeală, fiindcă este un maestru al disimulării. Nu se plasează ca Leul pe piedestal, dar va crede mereu că el este adevăratul buric al Pământului. Practic, în cazul acestui semn, inteligența e dublată de viclenie.

2.Berbecul

Semnul care deschide zodiacul, pare acela care le-a primit pe toate. Îi merge mintea brici, face de îndată toate conexiunile, e rapid în gândire. Berbecul este foarte independent și încrezător în el însuși. Marquardt spune că această zodie este supraviețuitoarea. ”El pare că a inventat conceptul de instinct, beneficiază din plin de norocul începătorului. Cât timp își urmează flerul și nu se gândește a doua oară va ieși învingător.” Nu degeaba se spune că Berbecul se aruncă cu capul înainte. Se pare că foarte bine face, are capul tare, rezistent la probleme. Inteligența nativă îl va scoate mereu din bucluc. Este un semn de foc îndrăzneț, cutezător, care se pune la dispoziția celor care au nevoie de el.

3.Fecioara

E canalizată pe verbul ”a gândi”. Poate prea mult, uneori. Analizează atent fiecare situație. Poate depista de îndată dacă ceva nu e la locul său, ce piesă din puzzle lipsește. Este vizionară, introvertită, rigidă, dar foarte inteligentă. Mai greu să păcălești o Fecioară, care va întoarce fiecare situație pe toate părțile. ”E minunat să apelezi la viziunea unei Fecioare, atunci când simți că ai intrat într-un punct mort și nu mai găsești soluții”, explică Jill Loftis.

4.Vărsătorul

Are un fel unic de a gândi. Este, spun astrologii, printre cele mai ciudate semne ale zodiacului. Modul întortocheat de a gestiona lucrurile poate că te va împiedica să îți dai seama de inteligența lui. Totuși, Vărsătorul este cu un pas înaintea celorlalți. Acest semn de aer are abilități fantastice! Se remarcă de îndată, îi merge mintea brici. Este analitic, hotărât să găsească soluții, greu de satisfăcut, exigent, potrivit astrologului Ryan Marquardt.

5.Săgetătorul

Acest semn este mereu pregătit de noi experiențe și aventuri. De unde crezi că vine toată cunoașterea de care dă dovadă?

”Sunt persoane care văd totul în ansamblu, sunt o fântână a înțelepciunii, iar soluțiile lor sunt printre cele mai ingenioase.”, spune Jill Loftis, astrolog și fondator al Nuit Astrology.

Săgetătorul mai este cunoscut și ca ”filozoful zodiacului”. Nu e de mirare că semnele de foc au o sete neostoită de cunoaștere, o dorință puternică de a afla mereu lucruri noi.

6.Scorpionul

Pot părea liniștiți, reci, distanți, dar ține minte, atunci se află în modul de observare. Căci acestui semn de apă nu-i place să fie luat prin surprindere. Au un mod unic de a soluționa situații. Ryan Marquardt, astrolog și fondator al Ryan's Astrology dezvăluie că Scorpionul este un detectiv înnăscut. Acest semn este, de cele mai multe ori, cu trei pași înaintea celorlalți. Au capacitatea de a descoperi secrete, te ”citesc” imediat dacă îi minți, în felul acesta reușesc să ajungă primii la soluții. Și, știi cum e, cine împarte, parte își face, potrivit sursei.