Bărbatul de aproximativ 40 de ani, clopotar al bisericii din cartierul băcăuan Izvoare, a fost lovit de un clopot de mari dimensiuni care s‑a desprins și a căzut peste el chiar la miezul nopții.

Echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanță Bacău au intervenit imediat și l‑au transportat pe bărbat la Spitalul Județean. Acesta se află internat la Terapie Intensivă, sub supravegherea medicilor, starea lui fiind una foarte gravă.

Primele verificări indică o posibilă defecțiune la mecanismul clopotului

Potrivit informațiilor preliminare, obiectul metalic s‑a desprins în timp ce clopotarul se afla în turnul bisericii. Nu este clar deocamdată dacă a fost vorba despre o defecțiune, o eroare umană sau o problemă de întreținere a structurii.

Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități.