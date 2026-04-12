Donald Trump despre eșuarea negocierilor de pace cu Iranul: Orice s‑ar întâmpla, noi câștigăm oricum – VIDEO

Donald Trump la Casa Albă (Profimedia)
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că nu este deranjat de rezultatul discuțiilor dintre SUA și Iran din Pakistan, insistând că Statele Unite au ieșit în avantaj în urma războiului.

„Fie că ajungem sau nu la un acord, pentru mine nu e nicio diferență. Pentru că am câștigat”, le‑a spus Trump jurnaliștilor.

„Suntem în negocieri foarte intense cu Iranul. Câștigăm oricum. I‑am învins militar”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a reamintit și faptul că nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Hormuz, poarta strategică spre Golf, pentru a începe curățarea acesteia de minele iraniene, potrivit Alarabiya english. 

„Avem dragoare acolo. Curățăm strâmtoarea. Vom deschide strâmtoarea, chiar dacă noi nu o folosim, pentru că multe alte țări din lume o folosesc și sunt fie speriate, fie slabe, fie zgârcite.Nu știu care este motivul, dar nu am fost ajutați de NATO, asta pot să vă spun”, a adăugat Trump.