„Fie că ajungem sau nu la un acord, pentru mine nu e nicio diferență. Pentru că am câștigat”, le‑a spus Trump jurnaliștilor.

„Suntem în negocieri foarte intense cu Iranul. Câștigăm oricum. I‑am învins militar”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a reamintit și faptul că nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Hormuz, poarta strategică spre Golf, pentru a începe curățarea acesteia de minele iraniene, potrivit Alarabiya english.

„Avem dragoare acolo. Curățăm strâmtoarea. Vom deschide strâmtoarea, chiar dacă noi nu o folosim, pentru că multe alte țări din lume o folosesc și sunt fie speriate, fie slabe, fie zgârcite.Nu știu care este motivul, dar nu am fost ajutați de NATO, asta pot să vă spun”, a adăugat Trump.