Peste 8 milioane de unguri cu drept de vot sunt așteptați astăzi la urne, într-un scrutin pe care mulți analiști îl consideră cel mai important de la alegerile din 1990, după căderea comunismului. Sondajele sugerează că, după 16 ani la putere, premierul Viktor Orbán și partidul său naționalist, Fidesz, pot pierde majoritatea în fața formațiunii de centru‑dreapta, pro‑UE, Tisza, condusă de fostul loial al lui Orbán, Péter Magyar.