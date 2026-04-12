Totodată, Cristela Georgescu a cerut oamenilor să se roage atât pentru familia mică, cea a fiecăruia, cât și pentru familia mare, țara. Aceasta a transmis: „Bunul Dumnezeu va ridica marea încercare a războaielor de tot felul prin care trecem și va dărui iertare, pace, vindecare și vreme de îndreptare tuturor.”
Mesajul de Paște al Cristelei Georgescu: Purtăm în inimi chemarea către Hristos
Cristela Georgescu a transmis un mesaj românilor, în noaptea de înviere. Aceasta a transmis că „Deși nu ne aflăm împreună în același loc, rămânem uniți într-un gând și într-un duh, purtând în inimă aceeași nădejde și aceeași chemare către Lumina Învierii lui Hristos.”