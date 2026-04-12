Teheranul, după eșecul negocierilor cu SUA: „Nimeni nu se aștepta la un acord într‑o singură sesiune”

Mohammad Bagher Ghalibaf
Mohammad Bagher Ghalibaf

Teheranul susține că nu exista nicio așteptare realistă ca un acord să fie atins într‑o singură rundă de discuții. Reacția vine după ce delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance, a părăsit Pakistanul fără un rezultat concret, ceea ce ridică semne de întrebare legate de armistițiul fragil instituit în ultimele două săptămâni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat că discuțiile nu puteau produce un acord imediat și că „nimeni nu a avut o astfel de așteptare”. Oficialul a subliniat că Iranul se bazează pe continuarea contactelor diplomatice cu Pakistanul și cu alți actori regionali, potrivit AFP.

Iranul acuză Washingtonul de „pretenții nerezonabile”

Postul de stat IRIB a transmis că delegația iraniană a negociat „continu și intens timp de 21 de ore”, însă cererile considerate „excesive” ale părții americane ar fi blocat progresul. Baqaei a reiterat pe X că succesul procesului depinde de „bună‑credință” și de renunțarea la solicitări „ilegale”.

Subiectele sensibile aflate pe masa discuțiilor

Potrivit Teheranului, negocierile au vizat o serie de dosare majore:

- situația din Strâmtoarea Hormuz,

- programul nuclear iranian,

- reparațiile de război,

- ridicarea sancțiunilor,

- încetarea completă a conflictului din Iran și din regiune.