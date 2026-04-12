Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat că discuțiile nu puteau produce un acord imediat și că „nimeni nu a avut o astfel de așteptare”. Oficialul a subliniat că Iranul se bazează pe continuarea contactelor diplomatice cu Pakistanul și cu alți actori regionali, potrivit AFP.

Iranul acuză Washingtonul de „pretenții nerezonabile”

Postul de stat IRIB a transmis că delegația iraniană a negociat „continu și intens timp de 21 de ore”, însă cererile considerate „excesive” ale părții americane ar fi blocat progresul. Baqaei a reiterat pe X că succesul procesului depinde de „bună‑credință” și de renunțarea la solicitări „ilegale”.

Subiectele sensibile aflate pe masa discuțiilor

Potrivit Teheranului, negocierile au vizat o serie de dosare majore:

- situația din Strâmtoarea Hormuz,

- programul nuclear iranian,

- reparațiile de război,

- ridicarea sancțiunilor,

- încetarea completă a conflictului din Iran și din regiune.