Invenția sa, denumită Energy Vision, a stârnit numeroase reacții și dezbateri, fiind descrisă ca o tehnologie care ar permite captarea unor imagini dincolo de ceea ce poate percepe ochiul uman.

Energy Vision, dispozitivul care ar fi captat „ce nu ar trebui văzut”

Potrivit afirmațiilor lui Nemes, acest dispozitiv ar putea fotografia forme, siluete și chiar fețe care nu apar în mod normal în realitatea vizibilă. Imaginile obținute ar proveni dintr-un alt „strat” al realității, inaccesibil simțurilor obișnuite.

Această idee a alimentat numeroase teorii, unii considerând că tehnologia ar putea reprezenta o descoperire revoluționară, în timp ce alții o privesc cu scepticism.

Fotografii misterioase și reacții puternice

În 2017, Daniel Nemes declara că a realizat peste 1.000 de fotografii folosind tehnici speciale, inclusiv lumină infraroșie și metode concepute pentru a capta spectre de lumină invizibile.

Paranormalul cucerește România: peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”

Imaginile au circulat în diverse comunități online, unde au generat atât fascinație, cât și controverse. Unii susțin că rezultatele sale au fost considerate incomode și că i s-ar fi cerut să nu mai continue sau să nu mai facă publice descoperirile.

Dispariție sau retragere deliberată?

După apariția acestor imagini, au apărut și speculații legate de dispariția cercetătorului din spațiul public. Există voci care spun că acesta ar fi ales să se retragă pentru a evita presiunile, în timp ce alții merg mai departe și sugerează că descoperirile sale ar fi deschis o „ușă” către fenomene greu de controlat sau înțeles.

Lipsa unor explicații clare a contribuit la crearea unei aure de mister în jurul său și a muncii pe care a desfășurat-o.

Teorii, comunități și întrebări fără răspuns

În forumuri și comunități dedicate fenomenelor paranormale, mulți susțin că Daniel Nemes ar fi demonstrat că realitatea nu se limitează la ceea ce poate fi perceput direct. Există convingerea că alte forme de existență ar putea coexista cu lumea noastră, iar știința oficială ar cunoaște aceste lucruri, fără a le face publice.

Un aspect considerat interesant de susținătorii acestor teorii este asemănarea dintre entitățile surprinse în imagini și descrierile oferite de persoane care au relatat experiențe sub influența DMT.

În lipsa unor dovezi confirmate științific, cazul rămâne deschis interpretărilor, iar povestea lui Daniel Nemes continuă să alimenteze imaginația celor pasionați de necunoscut.

Profetul care spune că a prezis pandemia vine cu bomba: ce urmează pentru Donald Trump și pentru lume