Popularitatea rețetei a crescut rapid pe rețelele de socializare, unde tot mai mulți utilizatori au fost curioși să încerce varianta reinterpretată a măslinelor clasice.

Preparatul a fost adus în atenția publicului de o influenceriță pe nume Alexandra, care a prezentat pas cu pas modul de realizare al acestei gustări. Aceasta a arătat atât ingredientele necesare pentru măslinele pane, cât și combinația de sos care completează perfect preparatul.

Rețeta a fost apreciată pentru simplitatea ei, dar și pentru rezultatul final, considerat de mulți „de restaurant”.

Ingrediente pentru măslinele pane cu brânză feta

Pentru prepararea acestei gustări sunt necesare:

- 40 de măsline verzi fără sâmburi

- brânză feta sau telemea

- făină

- 3 ouă

- pesmet panko

Pentru sos, Alexandra recomandă o variantă rapidă și aromată:

- 3 linguri de maioneză

- 2 linguri de iaurt

- sos Sriracha, după gust

Cum se prepară măslinele pane cu feta

Primul pas constă în pregătirea măslinelor. Acestea se scot din borcan și se lasă pe un șervețel de bucătărie timp de 5–10 minute, pentru a elimina excesul de lichid. Este important ca măslinele să fie cât mai bine uscate, astfel încât compoziția să adere corect în timpul preparării.

Următorul pas este umplerea măslinelor. Brânza feta sau telemeaua se taie în bucăți mici, potrivite pentru a fi introduse în interiorul fiecărei măsline. Este recomandată o brânză mai fermă, pentru a putea fi manevrată ușor.

Crusta crocantă și prăjirea perfectă

După umplere, măslinele sunt trecute printr-un proces clasic de pane. Fiecare bucată se trece, pe rând, prin făină, ou bătut și pesmet panko, astfel încât să fie acoperită uniform.

Ulterior, acestea se prăjesc în ulei încins, la foc mediu, până capătă o crustă aurie și crocantă. După prăjire, se scot pe un șervețel absorbant pentru a elimina excesul de ulei.

Se servesc calde, alături de sosul pregătit anterior, care adaugă un plus de gust și intensitate preparatului.

