Program special în perioada 10-13 aprilie

În intervalul 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor deja stabilite pentru zilele de weekend și sărbători legale. Măsura se aplică pe toate magistralele, astfel încât călătorii trebuie să se aștepte la un ritm diferit față de zilele lucrătoare obișnuite.

Această adaptare a programului vine în contextul fluxului specific de pasageri din perioada sărbătorilor, când mobilitatea urbană capătă un alt ritm, influențat de zilele libere și de deplasările către diverse activități religioase sau familiale.

Cum vor circula trenurile în noaptea de Înviere

Pentru a face față numărului mare de persoane care se deplasează în noaptea de Înviere către biserici și înapoi spre locuințe, operatorul de transport a decis să suplimenteze circulația trenurilor.

Astfel, în intervalul orar 23:00 – 01:00, trenurile vor sosi în stații la aproximativ 10 minute, facilitând accesul rapid al călătorilor.

După ora 01:00 și până la 05:00 dimineața, frecvența va fi ajustată, trenurile urmând să circule la un interval de aproximativ 20 de minute.

Acest program extins are rolul de a asigura deplasarea în siguranță a celor care participă la slujbele religioase specifice nopții de Paște.

Regulă clară: fără foc deschis în metrou

Autoritățile insistă asupra respectării stricte a normelor de siguranță în incinta metroului, mai ales în această perioadă aglomerată.

Accesul cu foc deschis este complet interzis în stații și în trenuri. Mai concret, călătorii nu au voie să intre cu lumânări sau candele aprinse, o măsură menită să prevină orice risc de incendiu sau incidente care ar putea pune în pericol pasagerii.

Decizia vine în contextul în care, în noaptea de Înviere, mulți credincioși obișnuiesc să transporte lumina luată de la biserică.

Apel la responsabilitate pentru toți pasagerii

Reprezentanții instituțiilor implicate le cer călătorilor să manifeste responsabilitate și să respecte indicațiile personalului din stații.

Transportul luminii de la slujbele religioase trebuie realizat în condiții de siguranță, fără utilizarea flăcării deschise în metrou. Respectarea acestor reguli contribuie direct la evitarea unor situații periculoase și la menținerea unui mediu sigur pentru toți cei care folosesc rețeaua de transport subteran.

