Atenționări de la ANM: Vijelii apocaliptice și ploi cât pentru o lună. Temperaturile scad cu aproape 15 grade

Sursă: Realitatea.Net

România se confruntă cu un val de instabilitate atmosferică extremă și o prăbușire bruscă a temperaturilor. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a prezentat, la REALITATEA PLUS un tablou îngrijorător al fenomenelor meteo violente care afectează cea mai mare parte a țării până vineri dimineață, fiind deja înregistrate distrugeri masive în județul Buzău.

În localitatea Glodanu Sărat din județul Buzău s-au înregistrat scene apocaliptice. O furtună violentă, care a durat doar câteva minute, a pus la pământ solarii întregi și a provocat pagube însemnate, confirmând severitatea avertizărilor emise de meteorologi.

Cod Portocaliu: Ploi masive și rafale de până la 90 km/h

Conform șefei ANM, zonele aflate sub avertizare de Cod Portocaliu vor fi lovite de fenomene de o intensitate deosebită. Cantitățile de apă pe metru pătrat vor fi uriașe pentru un interval atât de scurt:

„Pe metru pătrat, se apropie la 80-80% din cât ar trebui să plouă în întreaga lună în aria avertizată de cod portocaliu”, a explicat Elena Mateescu.

Sunt prognozate rafale ale vântului de 70-90 de km pe oră, vijelii puternice și, izolat, căderi de grindină de medii dimensiuni.

În restul țării, exceptând partea de vest, nord-vest și sud-est a României, este în vigoare un Cod Galben valabil tot până vineri dimineață la ora 10:00. În aceste regiuni, cantitățile de apă vor atinge valori de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.

Cum va evolua vremea vineri: Unde se restrâng ploile

De vineri, aria de Cod Galben se va restrânge, însă fenomenele de instabilitate vor continua să se manifeste în Muntenia și Dobrogea. În aceste regiuni se vor mai înregistra cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat izolat vor trece de peste 40 de litri pe metru pătrat.

Scădere șoc de temperatură: De la 34 de grade, la valori de toamnă

Răcirea vremii s-a resimțit deja accentuat în partea de vest, nord-vest și centru a țării, unde sistemele noroase au acoperit rapid cerul. Scăderea termică este una de-a dreptul brutală dacă privim evoluția din ultimele 24 de ore.

Evoluția din vest și sud-vest: Dacă miercuri a fost cel mai cald, înregistrându-se valori de 33-34 de grade Celsius, joi temperaturile au coborât dramatic, fiind consemnate valori de până la maximum 20 de grade Celsius.

Situația din sud-est și Capitală: Joi, în sud-estul țării, temperaturile au mai atins valori de peste 30-32 de grade, inclusiv în București.

De vineri, însă, procesul de răcire va cuprinde întreaga țară. Temperaturile maxime vor scădea semnificativ la nivel național, urmând să se înregistreze un ecart cuprins între 16 și 24-25 de grade Celsius, în timp ce în Capitală se vor înregistra doar 21-22 de grade.