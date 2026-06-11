Copilă de 2 ani, transportată de urgență la spital după un accident grav în curtea casei. Micuța a căzut într-un cazan cu gem fierbinte

Sursă: Realitatea.Net

O minoră în vârstă de doar 2 ani a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit arsuri în urma unui accident petrecut într-o gospodărie din județul Timiș. Micuța ar fi căzut într-un cazan folosit de familie pentru prepararea gemului, în care se afla lichid fierbinte.

Cum s-a produs incidentul cumplit?

Incidentul a avut loc miercuri, 10 iunie 2026, în localitatea Petroasa Mare. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 14:55, iar echipajele de poliție și intervenție s-au deplasat imediat la fața locului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, verificările efectuate au confirmat producerea accidentului. Din primele date, copila ar fi căzut într-un recipient utilizat la prepararea alimentelor, în care se afla un lichid aflat la temperatură ridicată. Surse din cadrul intervenției au precizat că era vorba despre un cazan în care familia fierbea gem.

Copila a fost transportată la Spitalul Municipal Lugoj

După acordarea primului ajutor, fetița a fost transportată la Spitalul Municipal din Lugoj pentru investigații și tratament de specialitate. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea de sănătate a copilului.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul și dacă au existat circumstanțe care au favorizat producerea acestuia.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care fetița a ajuns în recipientul cu lichid fierbinte și pentru stabilirea eventualelor responsabilități.