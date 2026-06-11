Makaveli, acuzat de fraudă, a fost săltat de mascați de la prima oră a dimineții. Influencerul este audiat chiar acum

Sursă: Realitatea PLUS

Makaveli se află în aceste momente la audieri la sediul de investigații a criminalității economice pentru acuzații de evaziune fiscală. Influencerul a fost săltat de mascați încă de la primele ore ale dimineții.

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Se pregătește sechestrul pe averea lui Makaveli. Acesta se află în continuare la audieri.

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Conform surselor Realitatea PLUS, Makaveli i-a turnat imediat pe colaboratori după reținere ca să scape de acuzațiile grave. Deși, potrivit informațiilor, influencerul îi coordona și controla.

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„La această oră, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Activitățile vizează identificarea și aducerea la sediul unității de poliție a celor patru persoane, în vederea aducerii la cunoștință a încadrării juridice, drepturilor și obligațiilor, audierii și instituirii de măsuri asigurătorii în vederea acoperirii prejudiciului.”, se arată în comunicatul oficial.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Makaveli a fost ridicat în această dimineață cu mandat, dus la audieri într-un dosar penal în care, spun anchetatorii, potrivit surselor Realitatea Plus, ar fi vorba despre infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la această infracțiune. Pe lângă acesta, ar mai fi vizate încă alte 3 persoane în acest dosar.

Prejudiciu adus statului de aproape 6 milioane de lei

Celelalte 3 persoane anchetate nu sunt persoane cunoscute în spațiul public și sunt bănuite de faptul că au fost din rețeaua lui Zidaru, fiind folosite datele lor de către acesta cu scopul de a aduce banii în țară, prin conturile lor, pentru a ascunde sursa veniturilor care îi aparțineau.

Aceleași surse spun că exact activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele, printre care și Zidaru Virgil Alexandru, zis Makaveli, ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile încasate din activitatea de creator de conținut pe platformele rețelelor de socializare, și că a fost adus bugetului statului un prejudiciu de 574.000 de lei. Valoarea totală a încasărilor lui Alexandru Zidaru se ridică la peste 3 milioane de lei. Prejudiciul adus statului, conform surselor apropiate acestei investigații se ridică la aproape 6 milioane de lei.

Nu au fost efectuate percheziții. Conform surselor, acesta a fost ridicat și dus direct pentru a da lămuriri în fața anchetatorilor.