Rezultate Loto 11 iunie 2026: Numerele extrase joi la 6/49, Noroc, Joker și Noroc Plus

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea.net

Au fost trase numerele norocoase! Loteria Română a desfășurat joi, 11 iunie 2026, noi extrageri oficiale la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 și jocurile Noroc. Iată rezultatele complete ale extragerilor de astăzi.

Numerele Extrase Loto 6/49: 48, 43, 25, 13, 49, 44

Joker: 28, 30, 10, 24, 40 + 8

Loto 5/40: 12, 6, 36, 32, 40, 10

Noroc: 6 9 0 8 6 5 5

Noroc Plus: 6 3 7 8 7 6

Super Noroc: 1 3 5 0 0 6 Reporturi la joc Deoarece nu s-au câștigat marile premii, sumele puse în joc pentru următoarea extragere sunt extrem de atractive, remarcându-se premiul de la Loto 6/49 care trece de pragul de 5 milioane de euro.