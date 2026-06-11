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Rezultate Loto 11 iunie 2026: Numerele extrase joi la 6/49, Noroc, Joker și Noroc Plus
11 iun. 2026, 19:51
Foto/Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net
Au fost trase numerele norocoase! Loteria Română a desfășurat joi, 11 iunie 2026, noi extrageri oficiale la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 și jocurile Noroc. Iată rezultatele complete ale extragerilor de astăzi.
Numerele Extrase
Loto 6/49: 48, 43, 25, 13, 49, 44
Joker: 28, 30, 10, 24, 40 + 8
Loto 5/40: 12, 6, 36, 32, 40, 10
Noroc: 6 9 0 8 6 5 5
Noroc Plus: 6 3 7 8 7 6
Super Noroc: 1 3 5 0 0 6
Reporturi la joc
Deoarece nu s-au câștigat marile premii, sumele puse în joc pentru următoarea extragere sunt extrem de atractive, remarcându-se premiul de la Loto 6/49 care trece de pragul de 5 milioane de euro.
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