Economia României bate pasul pe loc. Banca Mondială anunță creștere zero, anul acesta

Sursă: Realitatea.Net

Cel mai recent raport Global Economic Prospects al celor de la Banca Mondială arată o perspectivă sumbră pentru economia românească. Experții estimează o creștere economică de 0% pentru anul curent, urmând ca un avans moderat, de 1,7%, să fie înregistrat abia în 2027.

Economia României va bate pasul pe loc în acest an, estimările Băncii Mondiale indicând o creștere economică zero. Potrivit celui mai recent raport Global Economic Prospects , o relansare modestă este așteptată abia în 2027, când avansul economic ar putea atinge 1,7%, urmând să urce ușor spre 2% în 2028.

Perspectivele la nivel global sunt, de asemenea, îngrijorătoare. Experții instituției financiare avertizează că, până la finalul acestui an, un sfert dintre țările în curs de dezvoltare, alături de o treime dintre cele cu venituri mici și jumătate dintre cele afectate de conflicte, vor ajunge mai sărace decât erau în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei.

Raportul subliniază și alte vulnerabilități majore: datoria publică a țărilor în curs de dezvoltare a atins niveluri record, în timp ce ritmul de creștere a investițiilor private în actualul deceniu s-a prăbușit la mai puțin de jumătate comparativ cu anii 2010.