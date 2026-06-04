Melania Trump a premiat cea mai bună generație de tinere talente în inteligență artificială din America

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Casa Albă a organizat prima ceremonie de premiere a Provocării Prezidențiale pentru Inteligență Artificială. Peste 20.000 de elevi din toate cele 50 de state au participat la competiție.

Washington, 4 iunie 2026 — Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a onorat miercuri cele mai strălucitoare tinere talente ale Americii în cadrul Ceremoniei Naționale de Premiere a Provocării Prezidențiale pentru Inteligență Artificială — un eveniment istoric, organizat în premieră la Casa Albă.

Șase echipe naționale câștigătoare și aproximativ 120 de finaliste au fost recompensate pentru rezultatele lor excepționale în domeniul inteligenței artificiale.

Competiția a reunit peste 20.000 de elevi, profesori, mentori și echipe comunitare din toate cele 50 de state americane, Districtul Columbia, precum și din 49 de școli ale Departamentului de Educație pentru Activități de Război, prezente în 10 țări, demonstrând că talentul care va modela viitorul Americii există în fiecare colț al națiunii.

Inițiativa face parte din angajamentul administrației Trump de a poziționa Statele Unite ca lider global incontestabil în domeniul inteligenței artificiale, investind în generația care va purta această responsabilitate.