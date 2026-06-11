Efect de domino în Europa de Nord. Islanda organizează un referendum pentru aderarea la UE, Norvegia este gata să o urmeze

Sursă: Realitatea.Net

Extinderea Uniunii Europene revine pe agenda statelor nordice. Premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat, joi, la Bruxelles, că Norvegia nu poate ignora semnalul dat de Reykjavik și trebuie să analizeze atent rezultatul referendumului islandez din această vară, o mișcare ce ar putea redeschide dezbaterea privind aderarea și la Oslo.

Peisajul politic din nordul Europei se află în fața unei posibile transformări majore. Islanda organizează, pe 29 august, un referendum istoric privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Procesul diplomatic, blocat încă din anul 2014, a căpătat o nouă dinamică în contextul global actual, generând ecouri puternice inclusiv în țările vecine, în special în Norvegia.

Aflat într-o vizită oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul norvegian Jonas Gahr Store a subliniat importanța acestui moment pentru întreaga regiune. Șeful guvernului de la Oslo a sugerat că decizia vecinilor de la Reykjavik reprezintă o schimbare clară a condițiilor geopolitice din proximitate, fapt care ar trebui să influențeze și atitudinea cetățenilor norvegieni cu privire la viitorul lor european. O eventuală integrare a Islandei în blocul comunitar ar izola Norvegia și micul principat Liechtenstein, acestea rămânând singurele state membre ale Spațiului Economic European care nu fac parte integrantă din Uniunea Europeană.

Scepticismul istoric și prudența liderilor de la Oslo

Cu toate acestea, liderul executivului norvegian rămâne rezervat în privința unui impact imediat și radical asupra propriei populații. Amintind de experiențele istorice ale Norvegiei, care a respins deja aderarea în cadrul a două referendumuri trecute, Jonas Gahr Store a explicat că votul islandezilor s-ar putea să nu fie neapărat un factor declanșator decisiv pentru opinia publică de acasă. El a oferit ca exemplu perioadele în care consultările populare din Norvegia s-au suprapus sau au urmat celor din Danemarca, Suedia și Finlanda, fără ca opțiunile vecinilor să modifice fundamental viziunea electoratului norvegian.

Deși principalele partide politice din Norvegia își mențin o orientare oficială pro-europeană, liderii de la Oslo au tratat întotdeauna subiectul cu o prudență extremă, evitând să convoace o nouă consultare publică fără o certitudine clară a sprijinului popular. În ciuda contextului regional, premierul a insistat că elementele specifice realității economice și sociale din Norvegia vor rămâne mereu prioritare în fața tendințelor externe, chiar dacă evoluția partenerilor din Islanda merită o atenție deosebită.

Tensiuni interne în Uniunea Europeană și umbra geopolitică a Washingtonului

În paralel cu dezbaterile din statele nordice, arhitectura viitoare a Uniunii Europene generează discuții aprinse chiar în rândul actualilor membri. Recent, cinci state comunitare au lansat o propunere controversată, sugerând ca noile țări primite în blocul european să nu beneficieze de drept de vot în chestiunile strategice esențiale imediat după aderare. Solicitat să comenteze această posibilă restricție, premierul Norvegiei a refuzat să intre în speculații, amintind că, atâta timp cât țara sa nu deține statutul de candidat, astfel de mecanisme reprezintă exclusiv dispute interne ale Uniunii Europene.

Pe de altă parte, interesul reînnoit al Islandei pentru umbrela de securitate și stabilitate oferită de Uniunea Europeană este strâns legat și de presiunile globale de dincolo de Oceanul Atlantic. Analiștii politici internaționali arată că ambițiile exprimate de președintele american Donald Trump privind extinderea controlului Statelor Unite asupra Groenlandei au creat un sentiment de vulnerabilitate în regiune. Această reconfigurare a intereselor americane în zona arctică a accelerat dorința Islandei de a căuta o ancorare politică și economică mult mai solidă în structurile europene.