Incidentul s-a petrecut pe DN38, în județul Constanța, cu puțin timp înainte de ora 20:00, și a devenit rapid viral după ce polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța au povestit totul pe pagina lor de Facebook, cu un umor care nu a scăpat neobservat.

Radarul nu minte: 176 km/h și o explicație hilară

Un echipaj al Biroului Siguranță Rutieră Mangalia a tras-o pe dreapta pe conducătoarea auto după ce aparatul radar a înregistrat o viteză de 176 km/h — cu mult peste orice limită legală admisă. Oprită și confruntată cu cifrele din raport, femeia a oferit oamenilor legii o explicație pe care aceștia nu o vor uita prea curând: se grăbea acasă pentru că îi ardeau cozonacii în cuptor.

Polițiștii au consemnat totul cu vervă în postarea care a făcut înconjurul internetului:

"Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra "magică" de 176 km/h. Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!»", au povestit colegii poliţiştilor de la IPJ Constanţa într-o postare pe Facebook.

Nota de plată pentru rețeta vitezei

Graba culinară s-a dovedit costisitoare pe mai multe planuri. Permisul de conducere al șoferiței a fost suspendat pentru 120 de zile, iar amenda depășește 1.800 de lei. Polițiștii nu au ratat ocazia de a pune în perspectivă aceste sancțiuni:

"Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire.



Nota de plată pentru «rețeta» vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți)", au mai povestit oamenii legii pe social media.

Mesajul final al polițiștilor, cu umor și cu miez

Postarea IPJ Constanța s-a încheiat cu un îndemn adresat tuturor șoferilor, formulat în același ton care a făcut textul viral:

"Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare «crește» aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor! Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor", au încheiat reprezentanţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța

Polițiștii au subliniat totodată că, indiferent de urgențele gastronomice invocate, viteza excesivă pune în pericol vieți, iar cozonacii, spre deosebire de siguranța rutieră, nu pot justifica niciodată riscuri pe drum.