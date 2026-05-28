Iranul a deschis focul asupra a patru nave în Strâmtoarea Ormuz. Se intensifică atacurile în Golf
Războiul din Golf se intensifică de la o zi la alta. Iranul a tras mai multe focuri de avertisment asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Escaladarea violențelelor vine în contextul în care negocierile pentru încetarea conflictului bat pasul pe loc.
Iran ar fi tras focuri spre nave
Cele patru nave au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz şi să intre în Golful Persic fără să se coordoneze cu forțele de securitate, spune presa internațională. Deocamdată nu a fost precizat sub ce pavilion navigau acestea.
În paralel, Gardienii Revoluției din Iran au atacat o bază americană din Kuweit, după ce Statele Unite au bombardat sudul Iranului. Potrivit presei internaționale explozii puternice au fost auzite la est de Bandar Abbas, un oraș portuar strategic.
Aripa militară a mișcării palestiniene Hamas a confirmat moartea liderului său Mohammed Odeh, care a fost ucis alături de familia sa într-un atac israelian.
După peste 80 de zile de blackout aproape total, a fost restabilit accesul parțial la internet.
Donald Trump a sugerat că un eventual acord cu Iranul ar putea depinde de aderarea mai multor ţări din Orientul Mijlociu la Acordurile Abraham, un cadru diplomatic menit să normalizeze relaţiile dintre statele arabe şi Israel. Deşi liderul de la Casa Albă a făcut presiuni asupra unor state precum Arabia Saudită, Qatar şi Pakistan să se alăture acestor acorduri, până în prezent nu există semnale clare că acestea ar urma să participe.
