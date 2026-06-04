Crin Antonescu, atac dur la adresa propunerii lui Nicușor Dan: „Tomac este un dezastru. România este în criză de lideri”

Sursă: Realitatea PLUS

Crin Antonescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a catalogat drept „dezastru monumental” propunerea lui Nicușor Dan de a-l numi premier pe Eugen Tomac, acuzând că România traversează o criză profundă de lideri la toate nivelurile.

Crin Antonescu a atacat și legitimitatea lui Nicușor Dan, spunând că aceasta rămâne „șubredă” atât timp cât președintele nu a prezentat promisul raport despre anularea alegerilor din 2024.

Totodată, fostul lider PNL a ironizat propunerea unui premier care a condus un partid cu sub 1% din voturile românilor, în condițiile în care a refuzat colaborarea cu AUR, partid care a obținut al doilea scor la alegerile parlamentare.

Crin Antonescu: „Este un dezastru monumental al lui Nicușor Dan ca președinte pe această speță”

Înainte de a discuta despre cacialmalele sau jocurile domnului Dan sau ale altora, permiteți-mi să constat ceea ce eu consider a fi un eșec monumental, dacă nu chiar un dezastru al domnului Dan ca președinte pe această speță, și în general al establishmentului nostru politic, al conducerii României în toate sensurile. De ce spun asta? Noi avem în acest moment în România un președinte care chiar dacă a invocat și astăzi pe bună dreptate numărul mare de voturi cu care a fost ales și din punctul meu de vedere e legitim, are totuși o legitimitate șubredă până când nu prezintă publicului din România și unor milioane de oameni un raport despre anularea alegerilor în 2024 la care s-a angajat, pe care l-a promis și pe care este ținut responsabil să-l prezinte. Deci o legitimitate, dar șubredă. Vom avea cel puțin în propunerea domniei sale drept prim-ministru un om politic care a condus un partid și care a luat sub 1% din electoratul României. Cu alte cuvinte, domnul Nicușor Dan spune așa: „Eu nu vreau că nu vreau să discut cu un partid de 20% aproximativ, adică AUR, condus de un om care unde a luat domnul Nicușor Dan 6 milioane de voturi a luat și omul ăla, adică Simion, vreo 5, dar vă propun prim-ministru un om care a condus un partid care a obținut sub 1% din votul românilor.”

În plus, fac un guvern, cu excepția domnului Tomac, un guvern de așa-numiți tehnocrați, ceea ce înseamnă că noi dacă acest guvern trece cu excepția AUR, că e în opoziție, și eventual UDMR, unde situația e specială, înseamnă că noi degeaba avem partide în România. În acest moment aceste partide PNL și PSD ar trebui pur și simplu să închidă. Pentru că dacă noi la un an și ceva după alegeri nu putem să formăm, nu poate domnul Nicușor un guvern politic și vine și-mi vorbește despre calitățile personale ale lui unui om, unui om oarecare, domnul Tomac, înseamnă că partidele au eșuat, partidele astea două, în orice caz în România, și nu văd, cel puțin în cazul PSD-ului, nu văd cum își mai justifică pur și simplu existența. Adică totuși un partid cere voturi de la oameni ca să fie la putere sau dacă nu reușește, dacă n-are suficiente, să fie în opoziție. Ce vrea PSD-ul acum, adică să i se dea niște secretari de stat, niște directori, niște uși deschise, dar să guverneze Tomac și alți domni de prin oraș, asta este dincolo de ceea ce până acum democrația a conceput. În ce-l privește pe domnul Tomac, eu încă o dată o spun, am spus cuvinte bune și le repet, nu mi le iau înapoi. Pentru persoana fizică Eugen Tomac, dintre toți băsiștii, partizanii, oamenii crescuți pe la ușa lui Traian Băsescu, Eugen Tomac chiar mi-a făcut o impresie bună, că n-a fost niciodată atât de agresiv, atât de obraznic, atât de extremist, atât de aberant, ca cei mai mulți băsiști pe care îi cunosc. Dar dincolo de asta, el, repet, rămâne un om fără nici o greutate politică. În orice caz nu greutatea politică de a conduce un guvern. Apropo de independenți, noi am mai avut prim-ministri independenți, nu contează care a fost bilanțul. Dar vorbim din pornire. Păi l-am avut pe Isărescu care e ca să spun așa unul din unul din stâlpii vieții publice. E o instituție. El însuși, că îl simpatizează, unii că îl contestă alții, dar e acolo de când îl știm. Și celălalt a fost totuși Dacian Cioloș care venea după un parcurs de ministru în România și de comisar european în Europa. Domnul Tomac este un consilier al domnului Nicușor Dan. În condițiile în care România se confruntă, după cum și dumneavoastră și ei vorbesc de dimineață până seara, ba chiar și în timpul nopții dacă îi urmărești în reluare despre multiplele crize cu care se confruntă România. La aceste multiple crize cu care se confruntă România răspunsul lui Nicușor Dan este Eugen Tomac.

Antonescu: „E deja nu un guvern al lui Traian Băsescu, ci al Elenei Udrea”

Antonescu a criticat aspru PSD și PNL, susținând că cele două partide și-au pierdut rațiunea de a exista dacă acceptă să fie guvernate de „tehnocrați din curtea președintelui”.

Antonescu a transmis că un guvern care îi va conține pe Tomac și Papahagi nu este unul al lui Băsescu, ci chiar al Elenei Udrea.

Pentru mine este un dezastru, este un dezastru de care sunt responsabil în primul rând dincolo de domnul Nicușor Dan, căruia sincer să vă spun nici nu-i mai atribui foarte multe responsabilități. E un om care repet pentru mine e un președinte legitim, dar care se vădește după un an de zile clar incapabil de a acoperi cu anvergură, cu voință, cu viziune, cu decizie această funcție. Dar dincolo de dânsul, cele două partide: Partidul Național Liberal, care ajunge în situația în care i s-a oferit, i s-a propus să aibă prim-ministru și să guverneze țara într-o alianță. Domnul Bolojan putea rămâne mult și bine la partid președinte. N-are nimeni dreptul să spună cine să fie președinte acolo. Dar ca să fii premier al unei alianțe trebuie să fie de acord și ceilalți. Și domnul Bolojan a eșuat. Cum a eșuat? De altfel în multe privințe. Deci PNL-ul cere vot de la mine, ia vot de la mine ca să îi facă să spun așa jocul domnului Bolojan acum și să mă guverneze pe mine Tomac. Păi îl mai votez data viitoare? PSD-ul ia vot de la cine ia, de la alegătorii lui ca să guverneze domnii Tomac, Papahagi, adică ăsta e deja nu un guvern al lui Băsescu, deja e un guvern al doamnei Elena Udrea. Astea sunt astea sunt realitățile și concluzia mea e că într-un moment foarte complicat pe mai multe planuri mai pe toate România este în criză de lideri. România nu are un președinte pe măsură. România o să-l aibă pe domnul Tomac prim-ministru. România are aceste două partide principale și sigur că în sensul acesta nu știu dacă vor fi surprinși sau nu, dar cei pe care îi exclud astăzi, să zicem AUR, s-ar putea să-și pornească simțitor voturile, pentru că spunea domnul președinte că evaluează votul pentru domnia sa mai degrabă un vot de refuz pentru alții, pentru ceilalți. De acord. Dar s-ar putea ca și votul pentru AUR, cel care a fost și mai ales cel care va fi să fie un vot de respingere, un vot de saturație pentru toate aceste lucruri în care niște oameni fac o coaliție să salveze România, s-o țină în Europa, s-o treacă Atlanticul și la urmă ajung cu domnul Tomac, adică un om din curte de la domnul Nicușor Dan. Încă o dată o spun fără niciun fel de ofensă la adresa persoanei fizice Eugen Tomac. Eu n-am nicio certitudine decât aceea pe care v-a spus-o în ultima mea frază și anume că nu avem lideri. Niciunul. Uitați-vă, clasa politică, președinte, premier am vorbit cum sunt, armata e decapitată, probleme sunt și în biserică, ce să mai discutăm de mediul academic otrăvit de plagiate și de imposturi, e o situație foarte serioasă. Singura mea certitudine e asta. Că suntem într-o criză de lideri, adică măcar un om cu forță în idei, în viziune, în angajament, în valori, vorba domnului președinte. Dar eu cred, dacă mă întrebați, că modul în care s-a prelungit, despre asta nici n-am mai vorbit să stai în vremurile astea 30 de zile ca să vii cu Tomac e totuși o performanță. Modul în care s-a prelungit, modul în care a încercat până în ultimele momente domnul Nicușor Dan să obțină acordul unei majorități acestor partide mă face să cred că dacă a ieșit astăzi că mai putea sta o lună, ce-i o problemă la dânsul, cred că dacă a ieșit astăzi, i-a ieșit undeva numărătoarea și mi se pare mai probabil ca acest guvern să treacă. În orice caz mi se pare clar că PSD-ul a fost de acord. PSD-ul a fost de acord, pentru că dacă n-ar fi fost de acord orice partid normal, îmi pare rău s-o spun, ar fi declarat clar suntem primul partid al țării coaliția n-a mers, n-a mers nici varianta în care noi dorim să continuăm cu PNL, dar cu un alt prim-ministru, atunci nu ne rămâne decât să ne asumăm conducerea și solicităm președintelui să ne dea mandatul. Toate răspunsurile lor ale PSD-ului vreme de o lună au fost „așteptăm să vedem ce zice domnul președinte, sigur, dacă dacă va fi nevoie, dar așa în ultimă instanță, adică dacă nu găsește domnul președinte ceva”. Domnul președinte, ce puteai să te aștepți că găsește domnul președinte? Pe Tomac!

„Guvernul Tomac cred că va trece în parlament”

În ciuda criticilor, Antonescu a apreciat că guvernul Tomac va trece votul din Parlament, estimând că PSD și-a dat acordul tacit.

Și eu cred deci că e rezolvată cu PSD-ul, chiar dacă probabil mulți oameni de acolo nu sunt foarte fericiți și cred că până la urmă va trece. Nu cred că va fi o afacere foarte bună pentru domnii și doamnele de la PNL pentru că una își dorea domnul Bolojan să fie eroul opoziției împotriva PSD, o să fie un pic mai complicat să fie eroul opoziției împotriva lui Nicușor Dan și a lui Tomac și eu cred deci că va trece. Nu am nicio certitudine, dar dacă mă întrebați, cred că da.

„Dacă nu puteam să fac guvern, mergeam la anticipate”

Referitor la ce ar fi făcut el în locul lui Dan, Antonescu a susținut că ar fi dat rând pe rând mandatul PSD, apoi AUR, și dacă niciunul nu reușea să formeze guvernul, ar fi mers la alegeri anticipate.