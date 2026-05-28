Dosar de mediu la Brașov. Două persoane, vizate pentru arestare preventivă după îngroparea ilegală a sute de tone de deșeuri din construcții

Sursă: Realitatea.net

Anchetă de amploare în județul Brașov, unde procurorii au solicitat arestarea preventivă a două persoane într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor din construcții. Ancheta vizează și o societate comercială suspectată că ar fi depozitat și îngropat ilegal cantități uriașe de moloz pe un teren din municipiu.

Deșeuri din construcții îngropate ilegal pe un teren din Brașov

Potrivit anchetatorilor, în centrul dosarului se află un operator economic și administratorul acestuia, suspectați că au colectat deșeuri provenite de la dezvoltatori imobiliari și le-au depozitat într-un punct de lucru din Brașov fără autorizație de mediu.

Ulterior, în condițiile în care societatea urma să fie verificată de autoritățile de mediu, o parte dintre deșeuri ar fi fost mutată pe un teren din municipiu, situat în apropierea centurii ocolitoare, unde ar fi fost îngropată și acoperită cu pământ.

Sute de tone de moloz, gestionate ilegal

Procurorii susțin că este vorba despre sute de tone de deșeuri amestecate, în principal materiale provenite din construcții. Acestea ar fi fost depozitate și ulterior eliminate în afara spațiilor autorizate, încălcând legislația privind protecția mediului.

Operațiunile s-ar fi desfășurat în mod repetat, în perioada februarie 2025 – aprilie 2026, potrivit datelor din anchetă.

Percheziții și noi suspecți în dosar

În cadrul investigației, polițiștii și procurorii au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare la adrese din Brașov și din împrejurimi.

Anchetatorii susțin că activitatea infracțională ar fi fost sprijinită de alte două persoane, care au dobândit calitatea de suspecți în dosar.

Măsuri cerute de procurori: arestare și restricții pentru firmă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a solicitat instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor două persoane fizice implicate.

În plus, procurorii cer și măsuri preventive în cazul societății comerciale, respectiv interdicția de a iniția procedura de dizolvare sau lichidare, precum și interzicerea desfășurării oricăror activități legate de gestionarea deșeurilor, pentru o perioadă de 60 de zile.

Investigațiile sunt desfășurate cu sprijinul reprezentanților Primăriei Brașov, ai Gărzii Naționale de Mediu și ai Agenției pentru Protecția Mediului Brașov.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a activității ilegale și a tuturor persoanelor implicate.