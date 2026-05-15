Firmă din Prahova, amendată cu 100.000 de lei după ce a deversat ape uzate în râul Prahova
O companie care exploatează o balastieră în județul Prahova a fost sancționată drastic de comisarii Gărzii de Mediu, după ce a fost prinsă deversând ape uzate tehnologice cu un grad ridicat de turbiditate direct în râul Prahova. Firma a primit o amendă de 100.000 de lei pentru încălcarea normelor de protecție a mediului.
Ce au transmis autoritățile?
Controlul a fost efectuat de Garda de Mediu Prahova la un punct de lucru situat în comuna Mănești, unde societatea desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale și operează o stație de sortare, spălare și concasare.
Potrivit autorităților, comisarii au folosit echipamente moderne achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv drone, pentru a documenta modul în care apele reziduale erau evacuate în albia râului.
În urma verificărilor, inspectorii au constatat că apele provenite din procesul de spălare și sortare a agregatelor minerale erau deversate cu turbiditate ridicată în râul Prahova, din cauza funcționării defectuoase a bazinului decantor.
Conform Gărzii de Mediu, instalația prezenta colmatare și nu mai asigura procesul necesar de epurare a apelor uzate, așa cum prevede legislația de mediu în vigoare.
În plus, comisarii au descoperit și alte nereguli la punctul de lucru, printre care depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și lipsa evidenței privind gestionarea acestora.
Pentru încălcarea condițiilor prevăzute în autorizația de mediu, firma a fost sancționată în baza prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.
Pe lângă amenda de 100.000 de lei, autoritățile au impus și o serie de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor și readucerea activității în limitele stabilite de autorizația de mediu.
